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Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
Путін заявив, що в зоні досяжності американських ракет, які можуть бути розміщені у Німеччині, будуть важливі російські об'єкти
фото: з відкритих джерел

Із 2026 року Сполучені Штати Америки планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині

Російський диктатор Володимир Путін не зможе залякати Німеччину погрозами через плани США розмістити на території країни далекобійні ракети Tomahawk. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє ntv.

«Нас не залякати подібними заявами», – наголосив представник МЗС, коментуючи нещодавні заяви глави Кремля.

Він нагадав, що Росія вже багато років поповнює запаси своїх озброєнь та веде агресивну війну проти України. Тому Берлін має на це відреагувати.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін погрожує Сполученим Штатам Америки «дзеркальними діями» у разі розгортання американських ракет «Томагавк» у Німеччині.

Так, на параді до дня ВМФ у Санкт-Петербурзі кремлівський диктатор заявив, що у тому випадку, якщо Америка все ж встановить свої ракети у ФРН, Росія відмовиться від «одностороннього мораторію» на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

Путін заявив, що в зоні досяжності американських ракет, які можуть бути розміщені у Німеччині, будуть важливі російські об'єкти державного та військового управління, а час підльоту ракет, «які у перспективі можуть бути оснащені і ядерними боєголовками», становитиме близько 10 хвилин.

Нагадаємо, із 2026 року Сполучені Штати Америки планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Зокрема, це зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукова зброя. Про це йдеться в спільній заяві урядів Німеччини та США в межах саміту НАТО.

Влада країни-окупантки не відкидає можливості розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення американської зброї в Німеччині. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитують росЗМІ. Як зазначається, так Рябков прокоментував слова німецького міністра оборони, який сказав, що зброя США, що планується до розміщення, буде звичайною, і відповів на запитання, чи розглядає російська сторона можливість розміщення ракет у ядерному оснащенні.

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Теги: путін Німеччина

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