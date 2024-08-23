США готують мережу баз та аеродромів у Тихому океані: Defense News з'ясувало наміри

Командування ВПС США у разі конфлікту побоюється масштабного ракетного удару КНР по базах у Японії та на острові Гуам

США продовжують створювати розосереджену мережу баз у Тихому океані, яка підвищить боєздатність американської авіації у разі збройного конфлікту з Китаєм. Про це заявив начальник штабу ВПС США генерал Девін Елвін, пише Defense News.

Видання нагадує, що командування ВПС США у разі конфлікту побоюється масштабного ракетного удару КНР по базах у Японії та на острові Гуам, після якого можливості американської авіації діяти в районі Тихого океану різко знизяться. У зв'язку з цим почалася реалізація концепції Agile Combat Employmen («Гнучке бойове застосування»), згідно з якою підрозділи ВПС розгорнуть у більшій кількості місць, на менших об'єктах, і це підвищить виживання авіації. Планується, що ВПС зможуть базуватись у цивільних аеропортах та на аеродромах з мінімальною кількістю споруд та обладнання.

«Я почувався би більш впевнено, якби у нас була більш надійна активна оборона баз для захисту тих невеликих операційних місць, які використовуватимуться в рамках концепції під назвою Agile Combat Employment», – сказав начальник штабу ВПС генерал Девід Алвін під час круглого столу з журналістами в Пентагоні. «Якщо нам доведеться діяти з цих (місць, – «Главком»), наявність активного захисту, безумовно, допоможе проти загрози великої кількості ракетних атак». Елвін додав, що потрібні додаткові кроки щодо захисту цих баз від можливого нападу.

Однак, зазначив Елвін, усунути загрозу ударів по таких базах теж не вдасться: небезпеку становитимуть не так безпілотники, для яких важко перетинатиме протяжні простори Тихого океану, як балістичні та крилаті ракети. Генерал пояснив, що системами ПРО не вдасться прикрити кожну базу, тому частини із ПРО доведеться переміщувати за необхідності для захисту конкретного об'єкта.

Він зазначив, що ще один прийом, який показав надійність на практиці, це встановлення неправдивих цілей. Також, за його словами, доведеться приділити час забезпеченню стійкості командування та управління базами, заходам захисту проти радіоелектронної боротьби та кібератак.

США обіцяли дати відповідь на розширення присутності КНР у тихоокеанському регіоні. У вересні 2022 року Вашингтон оприлюднив нову стратегію відносин із державами Тихого океану, спрямовану на активнішу взаємодію більш ніж з десятком країн.

До слова, США та Китай, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, можуть припинити війну Росії проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television.Зеленський зазначив, що Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні конфлікту, оскільки Москва дуже залежить від свого ринку експорту.