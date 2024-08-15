Танки Leopard та системи ППО: Німеччина розкрила деталі нової військової поставки Україні

Близько 30 танків Leopard 1A5 мають надійти в Україну з Німеччини

Озброєння має надійти до грудня 2024 року

Німеччина планує передати Україні по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T, 30 танків Leopard 1A5, 400 бронемашин із захистом за принципом MRAP, 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння до грудня 2024 року. Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.

Зокрема, до грудня 2024 року Німеччина планує передати Україні:

дві батареї ЗРК IRIS-M та дві IRIS-T SLS;

10 зенітних установок Gepard;

12 САУ PzH 2000 і чотири Zuzana 2;

САУ RCH 155;

близько 30 танків Leopard 1A5;

400 MRAP;

логістичний транспорт (вантажівки, цистерни, всюдиходи, пікапи);

БпЛА та антидронові системи;

штурмові гвинтівки MK 556;

медичні матеріали;

польовий шпиталь.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України. Відповідну заяву зробив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Як зазначив посадовець, нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями. Натомість детальних подробиць про те, яке саме озброєння Сполучені Штати плануються передати, Кірбі не розкрив.