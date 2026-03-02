Головна Світ Політика
ЗМІ розкрили причини відкладення удару США по Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ЗМІ розкрили причини відкладення удару США по Ірану
США відклали удар по Ірану через погодні умови
фото: The White House/Facebook

Операцію США та Ізраїлю перенесли через погоду і координацію військових

Сполучені Штати та Ізраїль планували завдати ударів по Ірану на тиждень раніше, однак відклали операцію з розвідувальних і оперативних причин, зокрема через погодні умови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

Після другого раунду переговорів між США та Іраном, який відбувся 17 лютого в Женеві та завершився без значного прогресу, військові планувальники обох країн готувалися завдати удару в суботу, 21 лютого. Однак згодом реалізацію цих планів відклали. Американські та ізраїльські посадовці назвали однією з ключових причин погані погодні умови в регіоні.

Одне з джерел зазначило, що затримка була зумовлена переважно американською стороною та пов’язана з необхідністю кращої координації з Армією оборони Ізраїлю. Співрозмовники видання також по-різному пояснили причини продовження переговорів до останнього моменту.

Один ізраїльський посадовець заявив, що консультації в Женеві мали на меті виграти час для встановлення нової дати удару та зберегти у Тегерана переконання, що дипломатія залишається основним шляхом для США. Інший ізраїльський посадовець зазначив, що нову дату операції визначили з тактичних та оперативних міркувань, а переговори були щирими.

Американські джерела також спростували версію про те, що консультації були лише прикриттям для підготовки удару. Під час переговорів у Женеві спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер передали іранській стороні остаточну пропозицію. Вона передбачала 10-річний мораторій на збагачення урану з подальшим відновленням потужностей у символічних обсягах. Також США запропонували безкоштовні поставки ядерного палива для цивільних потреб Ірану.

Іранські представники відхилили цю пропозицію. Після цього Кушнер і Віткофф доповіли президенту США Дональду Трампу, який дав старт операції проти Тегерану.

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп радикально змінив зовнішню політику США, перейшовши від стратегії стримування до відкритого знищення лідерів країн-супротивників. Після нещодавнього захоплення президента Венесуели, Трамп наказав завдати ударів по Ірану, що призвело до загибелі аятоли Алі Хаменеї.

Такий підхід демонструє готовність Вашингтона використовувати військову міць без огляду на міжнародне право чи Статут ООН, фактично ігноруючи встановлені десятиліттями дипломатичні обмеження. Посил адміністрації Трампа однозначний: жоден іноземний опонент, який не володіє ядерною зброєю, більше не може почуватися в безпеці.
 

Теги: Іран США Ізраїль

