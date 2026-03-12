Головна Світ Соціум
Ощадбанк повернув затримані Угорщиною інкасаторські авто, але виявив пошкодження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ощадбанк повернув затримані Угорщиною інкасаторські авто, але виявив пошкодження
Разом з автомобілями повернули і частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади
фото: Ощадбанк

Авто передали представникам банку та українським дипломатам, однак гроші й золото досі залишаються затриманими

Інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які раніше затримали в Угорщині, вже передані представникам банку та українським дипломатам. Транспорт повернула Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV). Про це йдеться в заяві банку, пише «Главком».

Як повідомили в Ощадбанку, разом з автомобілями повернули і частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади.

Водночас у банку наголосили, що після передачі транспорту було зафіксовано пошкодження обладнання.

«Після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання», – заявили в Ощадбанку.

Юридичні представники банку на місці провели детальну фіксацію всіх несправностей. Після доставки автомобілів до України буде проведено оцінку завданих збитків.

У фінансовій установі подякували українським державним органам за сприяння у поверненні майна:

«Ощадбанк висловлює вдячність Міністерству закордонних справ України, Посольству України в Угорщині та Міністерству внутрішніх справ України за сприяння у поверненні майна банку та його співробітників».

Разом з тим грошові кошти і цінності, які перевозили інкасаторські автомобілі, досі залишаються затриманими в Угорщині. Йдеться про близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

У банку наголошують, що продовжать домагатися повернення цих активів.

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. 

Згодом співробітники «Ощадбанку», яких 5 березня незаконно затримали в Угорщині разом із двома інкасаторськими авто, уже повернулися в Україну. Банк оскаржуватиме дії угорської міграційної служби щодо обмеження права інкасаторів на в'їзд до ЄС. Окремо розглядатиметься факт порушення прав українців, яких понад добу тримали без доступу до юристів та консула.

Також повідомлялось, що Угорщина поверне Україні вилучені кошти та золото Ощадбанку, якщо підозри щодо українських інкасаторів не підтвердяться. 

До слова, голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що затриманих українських інкасаторів жорстко допитували, а одного з них довелося терміново госпіталізувати у важкому стані.

Теги: Ощадбанк гроші Угорщина викрадення

