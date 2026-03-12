Італія протестує нову систему протиповітряної оборони в Україні

Купол Michelangelo планують протестувати в реальних бойових умовах

Італійська оборонна компанія Leonardo планує провести перше випробування нової системи протиповітряної оборони Michelangelo в Україні. Тестування має відбутися в реальних умовах до кінця року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Breaking Defence.

Про плани випробування повідомив генеральний директор Leonardo Роберто Чинголані під час презентації оновленої промислової стратегії компанії. «Перший компонент купола Michelangelo зараз будується для наших друзів в Україні. Перші випробування відбудуться там у реальному середовищі», – заявив він.

За словами Чинголані, постачання системи планується до кінця 2026 року. Michelangelo позиціонують як нове покоління систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати широкий спектр загроз.

Згідно із заявою компанії, система зможе:

• відстежувати та перехоплювати балістичні й гіперзвукові ракети;

• протидіяти масованим атакам;

• знищувати низьколітаючі цілі, зокрема групи безпілотників.

Центральним елементом системи є модуль MC5, який забезпечує об’єднання різних елементів оборони в єдину мережу. Це дозволяє інтегрувати артилерію, радари, супутники та системи боротьби з безпілотниками в одну систему управління.

За словами Чинголані, система може захищати територію радіусом приблизно 10–15 кілометрів. Керівник Leonardo також повідомив, що вже близько 20 країн зацікавилися новою системою. За оцінками компанії, Michelangelo може принести до 21 млрд євро нових контрактів до 2035 року.

Після випробувань в Україні Leonardo планує провести масштабні тестування системи в рамках програм НАТО у 2027 році.

Під час цих випробувань Michelangelo тестуватимуть, зокрема, проти балістичних ракет, а також інтегрують у систему командування і контролю протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу.

Повна інтеграція системи в оборонні структури НАТО та Європейського Союзу запланована до 2030 року. Компанія також розглядає можливість співпраці з іншими європейськими виробниками оборонної техніки, зокрема з французькою компанією Thales.

Нагадаэмо, що США змушені терміново переглядати систему протиповітряної оборони на Близькому Сході через атаки іранських дронів-камікадзе. За словами американських військових, традиційні системи ППО виявилися малоефективними проти масових запусків безпілотників.