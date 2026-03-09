Головна Світ Соціум
Вибух у посольстві США в Осло: норвезька поліція розслідує версію теракту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
glavcom.ua
Вибух у посольстві США в Осло: норвезька поліція розслідує версію теракту
Поліцейські машини біля посольства США в Осло після того, як на місці події пролунав гучний вибух
фото: Reuters

Державний департамент США розпочав власне розслідування події та подякував Норвегії за підтримку

У ніч на неділю, 8 березня, біля входу до консульського відділу посольства США в Осло пролунав вибух. Хоча інцидент спричинив лише незначні матеріальні пошкодження і обійшовся без постраждалих, влада Норвегії розглядає подію з максимальною серйозністю. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Наразі поліція офіційно не виключає версію тероризму, пов’язуючи напад із поточною напруженою ситуацією у світі, зокрема з воєнною кампанією США та Ізраїлю проти Ірану. Правоохоронці підкреслюють, що за нинішніх обставин цілком природно вважати це цілеспрямованою атакою на американське дипломатичне представництво, хоча розслідування перебуває лише на початковій стадії й опрацьовує кілька різних гіпотез.

Цей інцидент вписується у ширшу картину зростання загроз для американських об’єктів за кордоном, оскільки останніми тижнями дипломатичні установи США в Кувейті та Саудівській Аравії вже ставали цілями ударів у відповідь з боку Ірану. У самому Осло поліція оперативно посилила охорону не лише американських державних будівель, а й представництв єврейської громади та іранської діаспори.

Державний департамент США розпочав власне розслідування події та висловив вдячність норвезькій стороні за підтримку, тоді як місцеві мешканці описують вибух як надзвичайно потужний, що спричинив появу густого диму та вібрацію в сусідніх будинках. Наразі рівень терористичної загрози в країні залишається незмінним, проте спецслужби залучили всі необхідні ресурси для пошуку виконавців нападу.

Раніше стало відомо, що посольство США в Саудівській Аравії було атаковане двома іранськими безпілотниками. 

Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки. Після цього Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що розпочав зусилля зі знищення «американських політичних центрів» у регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Згодом правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило подробиці про особу затриманої.

