Головна Світ Політика
search button user button menu button

Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
фото: The White house/Facebook

Віцепрезидент СШАДжей Ді Венс зауважив, що після рішення Верховного суду щодо тарифів,  президенту Трампу буде важче захищати американську промисловість 

Віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикував скасування Верховним судом масштабних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Про це пише «Главком» із посиланням на його допис.

«Сьогодні Верховний суд вирішив, що Конгрес, незважаючи на надання президенту можливості «регулювати імпорт», насправді не мав цього на увазі. Це беззаконня з боку суду, зрозуміло і просто. І його єдиним наслідком буде те, що президенту буде важче захищати американську промисловість та стійкість ланцюгів поставок», – написав Венс.

На брифінгу для преси Трамп заявив, що США можуть «отримати більше грошей» за рахунок інших заходів, оголосивши про 10% глобальний тариф.

Венс також розповів про інші заходи, доступні президенту. «Президент Трамп має широкий спектр інших тарифних повноважень, і він використовуватиме їх для захисту американських працівників та просування торговельних пріоритетів цієї адміністрації», – написав він.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку нових економічних кроків після того, як Верховний суд визнав незаконними частину митної політики. За його словами, адміністрація розглядає альтернативні механізми, які можуть виявитися навіть жорсткішими.

Американський президент зазначив, що вердикт Верховного суду фактично відкрив можливість змінити підхід до торговельної політики. «Тепер я збираюся піти в іншому напрямку, ймовірно, в тому напрямку, в якому я повинен був піти спочатку», – заявив Трамп, додавши, що новий варіант може бути «навіть сильнішим, ніж наш первісний вибір».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про запровадження 10% мит на додачу до вже запроваджених. Таким чином він ігноруватиме рішення Верховного суду, який заборонив його тарифи. Трамп звинуватив Верховний суд в ухваленні рішень «під впливом іноземних інтересів». Він поскаржився, що рішення суду заборонило йому «стягнути один долар з будь-якої країни», водночас йому дозволено повністю припиняти будь-яку торгівлю або бізнес й накладати ембарго на країну.

До слова, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн.

Теги: суд США тарифи Дональд Трамп Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Москви дипломатія – не вихід із війни, а її продовження
Дипломатія на крові: Кремль використовує переговори для ескалації війни
10 лютого, 16:26
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру
21 сiчня, 23:46
Трамп заявив, що його адміністрація погано справляється зі «зв'язками з громадськістю»
Трамп заявив, що його адміністрація погано справляється зі «зв'язками з громадськістю»
5 лютого, 05:38
Китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає Білий дім до кінця року
Трамп назвав дату приїзду китайського лідера до США
9 лютого, 11:52
Помічний Путіна Володимир Мединський очолить російську делегацію на переговорах у Женеві
ЗМІ: Швейцарія гарантувала безпечний проліт делегації РФ до Женеви
16 лютого, 02:46
Відставка Маклафлін відбувається в момент, коли діяльність DHS перебуває під пильною увагою через наслідки вбивства та дискусії навколо жорсткої імміграційної політики
Прихильниця імміграційної політики Трампа йде з посади після вбивста цивільних у Міннесоті
18 лютого, 01:29
Армія США продовжить реагувати на загрози з боку ІДІЛ
США повністю виводять війська із Сирії – WSJ
Вчора, 16:24
У 2024 році металургія та гірничодобувний сектор згенерували близько 36 млрд грн податкових надходжень
Перебої з електропостачанням загрожують зупинкою металургії – ЗМІ
27 сiчня, 14:15
Вашингтон і Тегеран повернулися до переговорів
Переговори США та Ірану перенесли до Оману
4 лютого, 18:37

Політика

Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
Трамп порадив Європі стати розумнішою
Трамп порадив Європі стати розумнішою
У Чорногорії суд виправдав усіх фігурантів справи про путч 2016 року
У Чорногорії суд виправдав усіх фігурантів справи про путч 2016 року
Трамп анонсував сильніші альтернативи митам після рішення Верховного суду
Трамп анонсував сильніші альтернативи митам після рішення Верховного суду
США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму
США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства

Новини

Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Сьогодні, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua