Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням

Віцепрезидент СШАДжей Ді Венс зауважив, що після рішення Верховного суду щодо тарифів, президенту Трампу буде важче захищати американську промисловість

Віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикував скасування Верховним судом масштабних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Про це пише «Главком» із посиланням на його допис.

«Сьогодні Верховний суд вирішив, що Конгрес, незважаючи на надання президенту можливості «регулювати імпорт», насправді не мав цього на увазі. Це беззаконня з боку суду, зрозуміло і просто. І його єдиним наслідком буде те, що президенту буде важче захищати американську промисловість та стійкість ланцюгів поставок», – написав Венс.

На брифінгу для преси Трамп заявив, що США можуть «отримати більше грошей» за рахунок інших заходів, оголосивши про 10% глобальний тариф.

Венс також розповів про інші заходи, доступні президенту. «Президент Трамп має широкий спектр інших тарифних повноважень, і він використовуватиме їх для захисту американських працівників та просування торговельних пріоритетів цієї адміністрації», – написав він.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку нових економічних кроків після того, як Верховний суд визнав незаконними частину митної політики. За його словами, адміністрація розглядає альтернативні механізми, які можуть виявитися навіть жорсткішими.

Американський президент зазначив, що вердикт Верховного суду фактично відкрив можливість змінити підхід до торговельної політики. «Тепер я збираюся піти в іншому напрямку, ймовірно, в тому напрямку, в якому я повинен був піти спочатку», – заявив Трамп, додавши, що новий варіант може бути «навіть сильнішим, ніж наш первісний вибір».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про запровадження 10% мит на додачу до вже запроваджених. Таким чином він ігноруватиме рішення Верховного суду, який заборонив його тарифи. Трамп звинуватив Верховний суд в ухваленні рішень «під впливом іноземних інтересів». Він поскаржився, що рішення суду заборонило йому «стягнути один долар з будь-якої країни», водночас йому дозволено повністю припиняти будь-яку торгівлю або бізнес й накладати ембарго на країну.

До слова, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн.