Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Родина Дональда Трампа вкладає гроші у виробництво дронів – Bloomberg

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Родина Дональда Трампа вкладає гроші у виробництво дронів – Bloomberg
Велика родина президента США Дональда Трампа
Фото: CNN

Другий син американського лідера Ерік Трамп вкладає кошти у компанію Xtend в межах угоди обсягом $1,5 млрд

Родина президента США Дональд Трамп розширює свою присутність в оборонній галузі. Вона інвестує у виробництво безпілотників, що потенційно може принести прибутки від державних замовлень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Bloomberg.

За інформацією видання, син президента США Ерік Трамп підтримує компанію з виробництва безпілотників. Він оголосив про інвестицію в ізраїльського розробника автономних дронів Xtend у межах масштабної угоди вартістю $1,5 млрд. 

«Я неймовірно гордий інвестувати в компанії, в які вірю. Дрони – це безумовно технологія майбутнього. Xtend має колосальний потенціал», – заявив Ерік Трамп.

Як пишуть оглядачі видання, ця угода наблизить родину Трампів до оборонного виробництва, що є пріоритетом для адміністрації.

«Угода також дає фінансовий інтерес у компанії, яка може отримати вигоду від планів міністерства оборони щодо прискорення закупівель військових безпілотників, що, за словами адміністрації, гальмується надмірною бюрократичною тяганиною», – пише видання.

Нагадаємо, Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині. Цей дрон розробила українська компанія Frontline Robotics, яка займається виробництвом QFI у Німеччині. 13 лютого, президент Володимир Зеленський відвідав у Німеччині новий виробничий майданчик QFI, на якому виготовляють дрони для України.

Читайте також:

Теги: дрон США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із нагоди Дня святого Валентина Білий дім потішив неоднозначними листівками
Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією
14 лютого, 18:16
CNN: Нові докази спростовують заяви Трампа про справу Епштейна
CNN: Нові докази спростовують заяви Трампа про справу Епштейна
11 лютого, 23:29
Рятувальники ліквідували пожежі на кількох локаціях підприємства «Нафтогазу»
Росія поцілила в обʼєкти «Нафтогазу» на Полтавщині
8 лютого, 11:38
США заявляють про зміни у Венесуелі, але її народ не такий впевнений
США заявляють про зміни у Венесуелі, але її народ не такий впевнений
5 лютого, 05:51
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
5 лютого, 02:42
На думку Кіма, для більшості українців перемога полягає в тому, щоб жити так, як до вторгнення
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
1 лютого, 21:20
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
29 сiчня, 10:00
Українці створили десятки жартівливих дописів про фото рукостискання Трампа та Буданова
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами
23 сiчня, 15:19
Президент США активно погрожував запровадити нові мита проти деяких членів ЄС
Європарламент призупинив затвердження торговельної угоди зі США
21 сiчня, 19:05

Економіка

Родина Дональда Трампа вкладає гроші у виробництво дронів – Bloomberg
Родина Дональда Трампа вкладає гроші у виробництво дронів – Bloomberg
Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard
Британія планує створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
Судове піратство: РФ офіційно визнала вкрадені технології власним винаходом
Судове піратство: РФ офіційно визнала вкрадені технології власним винаходом
Warner Bros. відновлює переговори з Paramount про продаж студії
Warner Bros. відновлює переговори з Paramount про продаж студії
Ціни на золото просіли: що сталося
Ціни на золото просіли: що сталося

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua