Родина Дональда Трампа вкладає гроші у виробництво дронів – Bloomberg

Другий син американського лідера Ерік Трамп вкладає кошти у компанію Xtend в межах угоди обсягом $1,5 млрд

Родина президента США Дональд Трамп розширює свою присутність в оборонній галузі. Вона інвестує у виробництво безпілотників, що потенційно може принести прибутки від державних замовлень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Bloomberg.

За інформацією видання, син президента США Ерік Трамп підтримує компанію з виробництва безпілотників. Він оголосив про інвестицію в ізраїльського розробника автономних дронів Xtend у межах масштабної угоди вартістю $1,5 млрд.

«Я неймовірно гордий інвестувати в компанії, в які вірю. Дрони – це безумовно технологія майбутнього. Xtend має колосальний потенціал», – заявив Ерік Трамп.

Як пишуть оглядачі видання, ця угода наблизить родину Трампів до оборонного виробництва, що є пріоритетом для адміністрації.

«Угода також дає фінансовий інтерес у компанії, яка може отримати вигоду від планів міністерства оборони щодо прискорення закупівель військових безпілотників, що, за словами адміністрації, гальмується надмірною бюрократичною тяганиною», – пише видання.

