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    Найдовша війна штатів. 31 серпня США остаточно підуть з Афганістану

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    Байден заявив, що війна закінчується - Найдовша війна штатів. 31 серпня США остаточно підуть з Афганістану
    Байден заявив, що війна закінчується

    Усім афганцям, хто працював з владою США, обіцяють захист

    Президент США Джо Байден повідомив, що військова місія США в Афганістані завершиться 31 серпня.

    «Ми завершуємо найдовшу війну Америки», – сказав Байден у промові, інформує Радіо Свобода.

    За його словами, тепер «афганські лідери повинні об’єднатися і рухатись у майбутнє». Водночас вже цього місяця Вашингтон розпочне евакуаційні рейси для афганців, які отримали спеціальні візи США. Влада США також допоможе декому із них переїхати в треті країни.

    США гарантує безпеку афганцям, які працювали на американські збройні сили, і їхнім родинам. «У Сполучених Штатах для вас є дім», – повідомив Джо Байден.

    Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що останні регулярні британські війська покидають Афганістан після 20-річної місії.

    Загалом 454 британських солдатів та цивільних осіб загинули в Афганістані з моменту початку операції «Незмінна свобода» під проводом США у відповідь на теракти 11 вересня.

    У квітні президент США Джо Байден заявив, що «час закінчити найдовшу війну в Америці», і США передали афганським силам безпеки авіабазу Баграм, стратегічну опору.

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    Теги: США війна Афганістан президент Вашингтон час
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    Найдовша війна штатів. 31 серпня США остаточно підуть з Афганістану