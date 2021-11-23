  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Найстаріша людина у світі померла у віці 124 роки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Франциска Сузано народилася у 1897 році - Найстаріша людина у світі померла у віці 124 роки
    Франциска Сузано народилася у 1897 році
    Фото з відкритих джерел

    Довгожителька мешкала на Філіппінах та офіційно так і не отримала підтвердження свого рекорду

    Франциска Сузано, яка вважалася найстарішою живою людиною на Філіппінах та, ймовірно, у світі, померла у віці 124 роки. Про це повідомляє CNN.

    Станом на вересень цього року Книга рекордів Гіннеса все ще перевіряла документи, необхідні для того, щоб цю жінку було офіційно оголошено найстарішою живою людиною у світі.

    Франциска Сузано, яку ласкаво називали Лола Іска, народилася 11 вересня 1897 року.

    Працівник місцевоої служби громадської інформації Джейк Карлайн Гонсалес повідомив CNN , що місцева служба охорони здоров’я ще не встановила причину смерті жінки.

    Нагадаємо, раніше японка Кане Танака, яка є найстарішою з нині живих людей, відсвяткувала свій 118-й день народження.

    Читайте також:
    Теги: Філіппіни жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найстаріша людина у світі померла у віці 124 роки