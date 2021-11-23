Найстаріша людина у світі померла у віці 124 роки

Франциска Сузано народилася у 1897 році

Довгожителька мешкала на Філіппінах та офіційно так і не отримала підтвердження свого рекорду

Франциска Сузано, яка вважалася найстарішою живою людиною на Філіппінах та, ймовірно, у світі, померла у віці 124 роки. Про це повідомляє CNN.

Станом на вересень цього року Книга рекордів Гіннеса все ще перевіряла документи, необхідні для того, щоб цю жінку було офіційно оголошено найстарішою живою людиною у світі.

Франциска Сузано, яку ласкаво називали Лола Іска, народилася 11 вересня 1897 року.

Працівник місцевоої служби громадської інформації Джейк Карлайн Гонсалес повідомив CNN , що місцева служба охорони здоров’я ще не встановила причину смерті жінки.

Нагадаємо, раніше японка Кане Танака, яка є найстарішою з нині живих людей, відсвяткувала свій 118-й день народження.

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