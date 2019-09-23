Найстарша у світі турфірма збанкрутіла



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Компанія заявила про негайне припинення торгових операцій, скасування всіх намічених авіарейсів, а також про визнання недійсними путівок

Спроба фірми Thomas Cook отримати у приватних інвесторів близько 200 млн фунтів стерлінгів ($250 млн) провалилася

Британська туристична компанія Thomas Cook, що діяла з 1841 року, оголосила про банкрутство і ліквідацію.

Про це інформує DW.

«Британська туристична компанія Thomas Cook, що веде свою історію з 1841 року і вважається найстарішою у світі в цьому сегменті, оголосила в понеділок, 23 вересня, про своє банкрутство і ліквідацію», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спроба фірми отримати у приватних інвесторів близько 200 млн фунтів стерлінгів ($250 млн) провалилася.

«Попри значні зусилля, переговори не призвели до досягнення угоди між акціонерами й кредиторами», - наголошується в заяві, оприлюдненій пресслужбою Thomas Cook.

У компанії повідомили, що правління дійшло висновку, що у нього немає іншого вибору, крім як негайно приступити до примусової ліквідації.

У зв'язку з цим компанія заявила про негайне припинення торгових операцій, скасування всіх намічених авіарейсів, а також про визнання недійсними путівок.

За даними DW, це рішення зачіпає понад 600 тис. туристів у всьому світі.

Фірму переведено під контроль арбітражного керуючого, який від імені британської служби з питань неплатоспроможності буде спостерігати за процесом ліквідації.