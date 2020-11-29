Помер британський актор, який зіграв Дарта Вейдера

Актор пішов з життя після нетривалої хвороби

Англійський актор Девід Проуз, найбільш відомий як виконавець ролі Дарта Вейдера в класичній трилогії «Зоряні війни», помер у віці 85 років. Про це повідомляє Mirror.

Артист пішов з життя після нетривалої хвороби, уточнює газета. Відзначимо, що Проуз був лише особою Вейдера, а озвучував лиходія американець Джеймс Ерл Джонс, пізніше отримав «Оскара» за видатні заслуги в кінематографі. Це рішення режисер Джордж Лукас пояснював «не страхітливим західним акцентом» Проуза, через якого на знімальному майданчику актора навіть прозвали Дарт Фермер.

У себе на батьківщині в Великобританії артист також прославлений тим, що виконував роль супергероя, на ім'я Людина Кодексу Зеленого Хреста.

Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, пішов із життя відомий актор Ігор Назаров. Акторові було 43 роки.

До слова, 2 листопада пішов із життя колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок. Ректор помер внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.

17 листопада, на 85 році життя, помер відомий український і російський театральний режисер Роман Віктюк.

Як повідомлялося, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький. Йому було 86 років.