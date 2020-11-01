В останні дні поруч з Коннері знаходилися всі члени сім'ї

Сім'я Шона Коннері розкрила подробиці смерті актора, відомого за роллю агента 007 Джеймса Бонда.

Про це повідомляє ВВС.

За словами його сина Джейсона, артист «пішов тихо уві сні». В останні дні поруч з ним знаходилися всі члени сім'ї, які змогли прибути в столицю Багамських островів Нассау, додав він.

Біограф Шона Коннері Ненсі Зельцер повідомила, що прощальна церемонія пройде для вузького кола осіб, а після закінчення епідемії коронавіручу будуть проведені пам'ятні заходи.

Нагадаємо, 31 жовтня у віці 90 років помер шотландський актор, лауреат премії Оскар та перший виконавець ролі Джеймса Бонда Шон Коннері.

На рахунку Коннері ролі у понад 70 стрічках. Найбільшу популярність акторові принесла роль Джеймса Бонда. Коннері став першим її виконавцем, зігравши в семи фільмах «Бондіани». За результатами опитування британських ЗМІ, він вважався кращим втіленням образу агента 007.

Серед інших найвідоміших фільмів, де знявся Коннері – «Убивство у Східному експресі», «Недоторканні» та «Індіана Джонс і останній хрестовий похід».

Його акторська кар'єра тривала кілька десятиліть. Окрім Оскара за фільм «Недоторканні» на його рахунку – дві нагороди BAFTA та три Золотих глобуси. У 2000 році Коннері отримав лицарський титул.

У серпні Шон Коннері відсвяткував своє 90-річчя. В останні роки актор був відомий тим, що гаряче підтримував ідею незалежності Шотландії та її вихід зі складу Сполученого Королівства.