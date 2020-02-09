Названо мотив військового, який влаштував стрілянину в Таїланді



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В результаті дій військового загинули 27 осіб, включаючи бійців спецназу, цивільних осіб і самого стрільця. Постраждали ще 57 осіб, з них 45 вже виписані з медичних закладів

Між Томмі і його товаришами по службі розгорівся конфлікт через продаж будинку

Мотивом військовослужбовця Джакрапанта Томмі (Jakrapanth Thomma), який поранив і розстріляв десятки людей під час захоплення торгового центру в Таїланді, був конфлікт на побутовому грунті. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Прают Чан-оча.

За словами політика, між Томмі і його товаришами по службі розгорівся конфлікт через продаж будинку.

За останніми даними, в результаті дій військового загинули 27 осіб, включаючи бійців спецназу, цивільних осіб і самого стрільця. Постраждали ще 57 осіб, з них 45 вже виписані з медичних закладів.

За наявною інформацією, Тхомма вдень 8 лютого застрелив свого командира, його тещу і ще одного солдата на військовій базі Суратхампітхак, після чого викрав автомобіль Humvee і попрямував у Накхонратчасіму. Дорогою до міста Тхомма вів безладний вогонь по перехожих.

Пізніше він сховався в торговому центрі і захопив заручників.

Раніше повідомлялося, що у Таїланді військовослужбовець влаштував у торгівельному центрі в місті Накхонратчасіма стрілянину та вбив два десятки людей.

Повідомлення про свою атаку Джакрафант Томмі розмістив у соцмережах, де задався питанням, чи має він здатися. Раніше він опублікував зображення вогнепальної зброї з трьома кулями з підписом «час похвилюватися» і «ніхто не зможе уникнути смерті».

Нагадаємо, поліція Таїланду ліквідувала 32-річного сержант-майора армії Чакрапанта Тхомму, який влаштував стрілянину в місті Накхонратчасіма і вбив 25 людей.