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    У світі

    Названо мотив військового, який влаштував стрілянину в Таїланді

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    В результаті дій військового загинули 27 осіб, включаючи бійців спецназу, цивільних осіб і самого стрільця. Постраждали ще 57 осіб, з них 45 вже виписані з медичних закладів - Названо мотив військового, який влаштував стрілянину в Таїланді
    В результаті дій військового загинули 27 осіб, включаючи бійців спецназу, цивільних осіб і самого стрільця. Постраждали ще 57 осіб, з них 45 вже виписані з медичних закладів

    Між Томмі і його товаришами по службі розгорівся конфлікт через продаж будинку

    Мотивом військовослужбовця Джакрапанта Томмі (Jakrapanth Thomma), який поранив і розстріляв десятки людей під час захоплення торгового центру в Таїланді, був конфлікт на побутовому грунті. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Прают Чан-оча.

    За словами політика, між Томмі і його товаришами по службі розгорівся конфлікт через продаж будинку.

    За останніми даними, в результаті дій військового загинули 27 осіб, включаючи бійців спецназу, цивільних осіб і самого стрільця. Постраждали ще 57 осіб, з них 45 вже виписані з медичних закладів.

    За наявною інформацією, Тхомма вдень 8 лютого застрелив свого командира, його тещу і ще одного солдата на військовій базі Суратхампітхак, після чого викрав автомобіль Humvee і попрямував у Накхонратчасіму. Дорогою до міста Тхомма вів безладний вогонь по перехожих.

    Пізніше він сховався в торговому центрі і захопив заручників.

    Раніше повідомлялося, що у Таїланді військовослужбовець влаштував у торгівельному центрі в місті Накхонратчасіма стрілянину та вбив два десятки людей.

    Повідомлення про свою атаку Джакрафант Томмі розмістив у соцмережах, де задався питанням, чи має він здатися. Раніше він опублікував зображення вогнепальної зброї з трьома кулями з підписом «час похвилюватися» і «ніхто не зможе уникнути смерті».

    Нагадаємо, поліція Таїланду ліквідувала 32-річного сержант-майора армії Чакрапанта Тхомму, який влаштував стрілянину в місті Накхонратчасіма і вбив 25 людей.

    кримінал Таїланд поліція
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