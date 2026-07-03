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Не прийняли Туреччина та Ізраїль: судно з ймовірно краденим українськи зерном повернулось у порт Кавказ

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Не прийняли Туреччина та Ізраїль: судно з ймовірно краденим українськи зерном повернулось у порт Кавказ
Балкер пройшов Босфором в Чорне море завантаженим, вказує порт призначення Кавказ
фото Катерини Яресько у Facebook від 29 травня

З порту Кавказ спостерігається масове вивезення зерна, викраденого з окупованих територій України

Panormitis – судно РФ, що йомвірно перевозило викрадене в Україні зерно повернулось у російський порт, пише «Главком».

Сухованитаж повернувся у порт Кавказ після того, як його не прийняли Туреччина та Ізраїль, про це в Х написала журналістка проєкту SeaKrime Катерина Яресько.

«Епопея закінчилася, хоч напевно зараз ще тривають спори між продавцем, судновласником та іншими учасниками невдалої злочинної оборудки. Нагадуємо, що з порту Кавказ спостерігається масове вивезення зерна, викраденого з окупованих територій України, судноплавний бізнес має розуміти, що це військовий злочин, який в Україні розслідується, і за це доведеться відповідати», – наголосила Яресько.

 

Нагадаємо, 25 квітня SeaKrime повідомляв про рух Panormitis до ізраїльської Хайфи із зерном, яке, ймовірно, було вивезене з окупованого Бердянська. За словами Яресько, ізраїльський агротрейдер відмовився приймати цей вантаж.

Після цього судно намагалося розвантажитися в турецькому Іскендеруні, однак і ця спроба виявилася безуспішною.

«Повернення судна в Чорне море означатиме, що скомпрометовану партію зерна спробують передати іншому покупцю», – зазначила вона.

Раніше судно Panormitis перебувало на якірній стоянці в районі порту Кавказ у межах російських територіальних вод і самостійно кордон України не перетинало. При цьому зерно на нього перевантажували інші судна, які, за даними розслідувачів, заходили до портів на тимчасово окупованих територіях України.

Журналісти зафіксували операції судна Leonid Pestrikov, яке, як стверджується, доставило на Panormitis понад 6 тис. тонн ячменю та майже 1 тис. тонн пшениці з Бердянська. Після невдалої спроби розвантаження в ізраїльській Хайфі Panormitis продовжив маршрут у напрямку Туреччини.

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Теги: зерно Кавказ Туреччина Ізраїль війна

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