Судно з краденим українським зерном намагається зайти в турецький порт – посол

Ростислав Вонс
За словами посла Корнійчука, судно Panormitis з краденим українським зерном не змогло потрапити до Ізраїлю
фото: MarineTraffic (ілюстративне)
Українські дипломати працюють із владою Туреччини, щоб переконати Анкару не приймати вантаж

Судно Panormitis, яке перевозить десятки тисяч тонн краденого українського зерна, після відмови Ізраїлю у розвантаженні, очікує дозволу увійти до турецького порту Іскендерун. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена   у коментарі The Times of Israel.

За словами дипломата, Міністерство закордонних справ України та Офіс генерального прокурора працюють над тим, щоб переконати Анкару не приймати крадене окупантами зерно. «Ми сподіваємося, що вони вчинять правильно, як це зробив Ізраїль», – каже він.

Згідно з даними турецьких ЗМІ, судно Panormitis прибуло до турецького порту Іскендерун в середу, 13 травня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що судно з українським зерном, яке Росія незаконно вивезла з окупованих територій, прибуло до порту Ізраїлю та готувалося до розвантаження. За його словами, такі дії є порушенням міжнародного права і не можуть розглядатися як легальний бізнес.

Тим часом Офіс генерального прокурора України офіційно звернувся до компетентних органів Ізраїлю із запитом про міжнародну правову допомогу. Україна вимагала накладення арешту на морське судно Panormitis та його вантаж.

До слова, попри офіційний запит про правову допомогу, поданий Генеральним прокурором України до Міністерства юстиції Єгипту, судно Asomatos отримало дозвіл на розвантаження майже 27 тис. тонн викраденої пшениці в порту Абу-Кір. 3 квітня президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі заявив, що Каїр більше не прийматиме зерно, вивезене Росією з тимчасово окупованих територій України.

