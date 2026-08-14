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В Ормузькій протоці спостерігається масштабний нафтовий розлив

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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В Ормузькій протоці спостерігається масштабний нафтовий розлив
Екологічна катастрофа загрожує унікальній екосистемі Ірану
Фото: ISNA

Атака на балкер Minoan Pioneer спричинила розлив площею 300 квадратних кілометрів

На узбережжі іранського острова Кешм зафіксовано масштабну нафтову пляму, що утворилася внаслідок удару по цивільному сутну в Ормузькій протоці. Аналітична група BBC Verify, проаналізувавши супутникові знімки та верифіковані відео з соцмереж, встановила, що джерелом забруднення став атакований 3 серпня балкер Minoan Pioneer під прапором Ліберії, повідомляє «Главком».

За даними морських аналітиків, судно зазнало удару у водах Оману. Протягом тижня паливна пляма розрослася до вражаючих розмірів – супутникові знімки від 10 серпня показують, що площа забруднення перевищила 300 квадратних кілометрів. За оцінками фахівців з екологічного моніторингу Skytruth, обсяг витоку становить понад 380 тисяч літрів нафти.

Екологи висловлюють серйозне занепокоєння через потенційні наслідки для місцевої фауни та флори. Зона ураження зачіпає чутливі прибережні та морські екосистеми острова Кешм, зокрема мангрові ліси, коралові рифи та місця гніздування рідкісних черепах бісса, які перебувають під загрозою зникнення. Крім того, інцидент завдає значної шкоди місцевим рибальським громадам.

Хоча іранська влада заявляє, що джерелом забруднення є «іноземне судно», а місцеві служби нібито майже повністю завершили очищення узбережжя, незалежні експерти вважають ці заяви передчасними. Експерти наголошують, що видима пляма на поверхні води – це лише частина проблеми, оскільки важкі фракції нафти осідають на дні та можуть отруювати морське середовище роками.

Нагадаємо, США анонсували оголошення нових заходів проти Ірану, які мають вивести економічну ізоляцію країни на безпрецедентний рівень. Вашингтон розраховує одночасно посилити фінансовий тиск на Іран та обмежити можливості судноплавства до іранських портів і з них.

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Теги: екологія корабель нафта Іран

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