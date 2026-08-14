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Поліція Познані затримала обох підозрюваних у нападі на українців біля ресторану

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Поліція Познані затримала обох підозрюваних у нападі на українців біля ресторану
Напад був зафіксований на відео
Фото: Х/Marcin Kierwiński

Жінки напали на групу українців в ніч з 12 на 13 серпня

У Познані правоохоронці затримали обох жінок, причетних до нападу на групу громадян України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцина Кервінського.

«Поліція Познані вже затримала одну з нападниць із відео, про яке сьогодні гучно говорять в Інтернеті. Особу другої з жінок також відомо поліції. Нульова толерантність до агресії та ненависті», – написав Кервінський в соцмережі Х.

Пізніше він додав, що другу підозрювану теж було затримано.

Інцидент стався в ніч із 12 на 13 серпня біля одного з ресторанів на вулиці Пулвейській. Між двома жінками та групою українських чоловіків виникла словесна перепалка, яка швидко переросла у фізичний конфлікт. Відеозапис події зафіксував, як одна з нападниць спочатку плюнула в бік чоловіка, а після аналогічної відповіді перекинула садову парасольку. Згодом до бійки приєдналася її подруга, яка почала трощити майно літнього майданчика закладу та кидати предмети у перехожих.

Відеозапис з місця події швидко поширився мережею Інтернет та викликав значний суспільний резонанс.

Наразі розслідуванням усіх обставин інциденту займається відділок поліції Познань-Старе-Място. Слідчі детально з'ясовують причини конфлікту та правову кваліфікацію дій затриманих осіб.

Нагадємо, в Польщі влітку трапилася серія жорстоких нападів на українців. У Вроцлаві група чоловіків напала на українську пару через їхній акцент – дівчина та хлопець дістали серйозні травми, у обох підозра на струс мозку. У Гливицях на українця напали з бейсбольною битою, а в Бельсько-Бялій в автобусі ображали українських дітей.

9 серпня в 22 містах Польщі відбулися масові акції протесту проти нападів на українців, ксенофобії та дискримінації іноземців і національних меншин. Демонстрації пройшли під гаслом «Не будь байдужим» і охопили щонайменше 12 великих міст. Організатором всепольської акції виступив Комітет захисту демократії.

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Теги: арешт напад українці Польща

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