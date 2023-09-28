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В окупованій школі на Херсонщині весь клас відмовився встати під російський гімн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В окупованій школі на Херсонщині весь клас відмовився встати під російський гімн
У захопленій окупантами школі діти відмовились встати під гімн РФ
фото з відкритих джерел

Діти в захопленому РФ навчальному закладі змушені примусово працювати за російськими стандартами

На Херсонщині продовжується терор російської армії проти місцевого населення, однак цивільні чинять опір. У захопленій окупантами школі діти відмовились встати під гімн РФ. Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телеканалу Еспресо.

За словами Соболевського, діти в захопленому РФ навчальному закладі змушені примусово працювати за російськими стандартами. 

«Окупанти постійно включають гімн Росії. Цього разу цілий клас відмовився встати під цей гімн. Батьків викликали до школи, приїжджав представник слідчого комітету, проводилась робота з батьками», – розповів Соболевський.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради повідомив, якщо подібна ситуація повториться, то буде вирішуватись питання про позбавлення батьківських прав. Батьків попередили, що у такому випадку дітей заберуть до інтернатів на території РФ.

«Таких прикладів насправді дуже багато. До прикладу, аграрії відмовляються реєструвати земельні ділянки в російські кадастрові реєстри або перереєстровувати власний бізнес за російськими стандартами, не сплачують Росії податки. Земельні ділянки росіяни вважають вільними. Зараз російський аграрний бізнес заходить в регіони і намагається створити «земельний банк» через фермерів, які відмовляються в такій формі працювати з окупантами», – додав Юрій Соболевський.

Нагадаємо, окупанти створюють фейкові ВНЗ, але навчатися там ніхто не хоче.

До слова, на окупованих територіях росіяни не допустили до занять старшокласників без паспорта РФ. На Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів РФ. В учнів було 10 днів, аби «виправити ситуацію». Крім того, російські окупанти видавали шкільні набори лише тим дітям, чиї батьки мають російський паспорт.

Раніше повідомлялося, що перед початком нового навчального року, на окупованих територіях росіяни розпочали пошуки дітей, батьки яких відмовилися віддавати у школи загарбників. Окупанти створили відповідні групи колаборантів, які перевіряють відвідуваність дитиною школи. 

Теги: освіта школа школярі окупанти Херсонщина

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