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«Хезболла» планує великий напад – армія оборони Ізраїлю

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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«Хезболла» планує великий напад – армія оборони Ізраїлю
Хезболла" продовжить обстріл ізраїльської території ракетами, а також, можливо, ракетами і дронами
фото з відкритих джерел

Ізраїльські винищувачі військово-повітряних сил завдають ударів по об'єктах терористичної організації

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає ударів по позиціях терористичної організації «Хезболла» в Лівані через підготовку бойовиків до обстрілу ізраїльської території ракетами і снарядами. Про це повідомляє Telegram-канал ЦАХАЛ.

«Зблизька по будинках цивільних осіб на півдні Лівану ми бачимо, що «Хезболла» готується до широкомасштабного нападу на Ізраїль, наражаючи на небезпеку ліванське цивільне населення. Ми застерігаємо цивільне населення, яке перебуває в районах, де діє "Хезболла", негайно виїхати з небезпечної зони заради власної безпеки», – йдеться у заяві речника ЦАХАЛ.

Ізраїльські винищувачі наносять удари по цілях, які становлять безпосередню загрозу громадянам країни. Командування Армії оборони оцінює ситуацію та планує оприлюднити рекомендації для населення щодо порятунку життя в окремих районах.

Речник армії Даніель Хагарі повідомив, що «Хезболла» готувалася до ракетних атак на ізраїльське населення, і ці удари були необхідні для самооборони. Він зазначив, що з 8 жовтня 2023 року терористи випустили понад 6700 ракет і снарядів по ізраїльських громадах.

Хагарі також попередив, що«Хезболла» готується до масштабного нападу на Ізраїль, наражаючи на небезпеку цивільне населення Лівану. Ізраїль закликає цивільних негайно залишити райони, де діє «Хезболла», для їхньої безпеки. Він підкреслив, що Ізраїль не потерпить нападів терористів на своє населення.
 
Нагадаємо, військові Ізраїлю перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи «Хезболли». Військово-повітряні сили  посилили патрулювання над Ліваном, але інструкції для цивільних залишаються без змін.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.

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Теги: Ізраїль населення

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