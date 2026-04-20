Чеська ініціатива боєприпасів для України опинилася під загрозою: причина

Проєкт забезпечив до 45% поставок, але зіткнувся з гострим дефіцитом фінансування

Чеська ініціатива із забезпечення України великокаліберними боєприпасами, яка відіграла ключову роль у підтримці ЗСУ, наразі опинилася під загрозою через нестачу фінансування. Попри значні обсяги поставок, ресурси для подальшої реалізації проєкту обмежені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання iROZHLAS.

За час дії ініціативи Україна отримала близько двох мільйонів великокаліберних боєприпасів. За оцінками, на цей механізм припадає приблизно 45% усіх поставок, а щодо 155-мм снарядів – понад половина.

Разом із безпілотниками ці боєприпаси залишаються одним із ключових ресурсів для ведення бойових дій на фронті. Втім, попри ефективність, проєкт зіткнувся з серйозним фінансовим дефіцитом. Наразі доступних коштів вистачає менш ніж на половину необхідних обсягів постачання.

Після виборів уряд Андрея Бабіша вирішив продовжити участь у ініціативі, однак без збільшення фінансування. Водночас скоротилася активність ключових донорів. Німеччина, Нідерланди та Данія, які раніше були основними учасниками фінансування, зменшили свій внесок.

Серед причин називають економічні труднощі, вплив інших міжнародних конфліктів та зниження інтересу до фінансування через чеський механізм.

Президент України Володимир Зеленський раніше називав цю ініціативу необхідною та ефективною для забезпечення потреб фронту.

