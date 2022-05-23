Найбільша судноплавна компанія РФ продала 20 суден: названо причину

Всього на продаж виставили близько 40 суден, а в майбутньому очікуються нові угоди

Дефолт за борговими зобов'язаннями та поява проблемних кредитів на балансі зашкодили б репутації компанії

Найбільша в Росії судноплавна компанія «Совкомфлот» продала щонайменше 20 суден, аби розплатитися з кредиторами та уникнути дефолту.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що російська держкомпанія продала шосту частину свого флоту. За словами джерел, компанія завершила продаж щонайменше 20 суден.

Дефолт за борговими зобов'язаннями та поява проблемних кредитів на балансі зашкодили б репутації компанії серед кредиторів та великих нафтових компаній, включаючи Shell та Total, які орендують її судна, кажуть співрозмовники видання у галузі.

При цьому, покупцем чотирьох СПГ-танкерів «Совкомфлоту», у продажу яких брав участь нідерландський банк ING, стала компанія Eastern Pacific Shipping ізраїльського мільярдера Ідана Офера.

Ще чотири судна, за інформацією газети, тепер контролюються компаніями, заснованими грецьким магнатом Евангелосом Маринакісом, власником футбольних клубів «Олімпіакос» та «Ноттінгем Форест».

ING отримала право власності на частину кораблів «Совкомфлоту», щоб покупці могли взаємодіяти з банком, а не компанією, яка раніше потрапила під санкції Британії, ЄС та Австралії та США.

Попри стислі терміни продажу, ціна за чотири газовози була близькою до їхньої ринкової вартості $700 млн, а судна незабаром орендував початковий фрахтувальник – британська Shell, пише FT.

За даними джерел газети, всього на продаж виставили близько 40 суден, а в майбутньому очікуються нові угоди.

Тим часом з тимчасово окупованого Севастополя до російського угруповання в Чорному морі вийшов новітній ракетний фрегат флоту РФ «Адмірал Макаров», що підвищує ймовірність завдання ракетних ударів по території України.

Нагадаємо, що у Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство.

Напередодні сапери знищили дві російські міни, що винесло на одеський пляж.

Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

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