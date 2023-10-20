Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій

Корабельне угруповання РФ продовжує курсувати в районі, який «поки що вважає умовно безпечним», – від східного узбережжя Криму до Новоросійська

Більшість російського корабельно-катерного складу тримається ближче до узбережжя і несе чергування в режимі патрулювання

Російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорному морі підводний ракетоносій із чотирма ракетами типу «Калібр». Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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Вона зазначила, що корабельне угруповання РФ продовжує курсувати в районі, який «поки що вважає умовно безпечним», – від східного узбережжя Криму до Новоросійська.

За словами Гуменюк, більшість російського корабельно-катерного складу тримається ближче до узбережжя і несе чергування в режимі патрулювання.

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Водночас керівниця об’єднаного пресцентру зауважила, що росіяни повернули на чергування підводний ракетоносій із чотирма «Калібрами» на борту. У зв‘язку з цим Гуменюк закликала громадян уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги, адже виявлення пусків із таких ракетоносіїв ускладнене для систем протиповітряної оборони.

Окрім того, вона поінформувала, що деякі ворожі судна можуть нести на борту розвідувальні безпілотники. «Ворог активно використовує безпілотну розвідку. Очевидно, готують удари», – додала керівниця об’єднаного пресцентру.

Триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.