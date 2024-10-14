Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори до Сейму Литви: перемогу здобули соціал-демократи

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибори до Сейму Литви: перемогу здобули соціал-демократи
У Литві підрахували голоси виборців
фото з відкритих джерел

Соціал-демократи набрали найбільшу кількість голосів під час виборів у Литві

У неділю о 20:00 по всій Литві закрилися виборчі дільниці, після чого всю ніч тривало підрахування голосів на виборах до Сейму. Про це повідомляє литовське видання LRT.

Явка виборців склала 52,06%, тоді як чотири роки тому – 47,16%. На цьогорічних президентських виборах явка була вищою – 59,95%. Після закриття дільниць проголосували 40,31% виборців, а достроково – 11,75%. Усього право голосу мали майже 2,4 мільйона осіб. Обирали 141 депутата: 71 у одномандатних округах і 70 у багатомандатному. У виборах брали участь 1740 кандидатів від 14 партій і однієї коаліції.

У понеділок вранці були підраховані голоси першого туру виборів до Сейму Литви в багатомандатних округах. Соціал-демократи отримали найбільшу підтримку – 19,36%. Друге місце посіла СО-ЛКД з 17,96%, випередивши партію «Зоря Нямунаса», яка отримала 14,99%. Демократичний союз «В ім'я Литви» Саулауса Скверняліса зайняв четверте місце з 9,24%, за ним йде Ліберальний рух з 7,70%. Партія «Селян і зелених» пройшла до Сейму з 7,02%. Партія свободи не подолала 5% бар'єр, набравши 4,5%.

Виборчій акції поляків Литви – Союзу християнських сімей (ІАПЛ-СГС) не вдалося подолати 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до Сейму. За даними на момент підрахунку голосів у 1889 з 1947 виборчих дільниць, ця політична сила набрала 4,05% голосів.

Як повідомив агенції BNS лідер партії Вальдемар Томашевський, такий результат зумовлений досить високою явкою виборців.

«Мій прогноз – ми не подолаємо бар'єр», – заявив політик у ніч на понеділок.

Він також зазначив, що на результат вплинули розчарування виборців ІАПЛ-СГС у владі та політиці загалом.

Проте, Томашевський висловив задоволення тим, що два кандидати – Ярослав Наркевич та Рита Тамашунене – здобули перемогу в одномандатних округах уже у першому турі.

«У своїх бастіонах ми отримали значну підтримку», – підкреслив він.

Загалом у виборах до Сейму взяли участь 14 партійних списків та одна коаліція.

Читайте також:

Теги: вибори Литва партії коаліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вкидає шалені гроші у пропаганду
Як російська пропаганда реагує на візит Зеленського до США
29 вересня, 09:03
На дебатах Трамп звинуватив демократів у тому, що при них збільшилася кількість нелегальних мігрантів, зросла злочинність, особливо «мігрантська злочинність»
Трамп пообіцяв депортувати мігрантів, які нібито їдять собак та котів
15 вересня, 03:36
15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав
Замах на Трампа: підозрюваному висунуто обвинувачення
16 вересня, 20:46
Литва планує штрафувати за зберігання нацистської та радянської символіки
Литва планує штрафувати за зберігання нацистської та радянської символіки
17 вересня, 00:31
Трамп розповів, чи буде балотуватися знову в президенти у разі поразки
Трамп розповів, чи буде балотуватися знову в президенти у разі поразки
22 вересня, 23:08
Низка країн світу увійшли до списку наддержав
Найсильніші держави світу: опубліковано рейтинг
26 вересня, 11:00
Раніше президент заявив, що готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни
The Economist припустив, коли в Україні можуть відбутися вибори
26 вересня, 17:10
Нові банери у Тбілісі
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
26 вересня, 12:58
У навчаннях візьмуть участь представники Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів і Німеччини
Литва розпочала масштабні навчання за участю країн НАТО
7 жовтня, 09:52

Політика

Вибори до Сейму Литви: перемогу здобули соціал-демократи
Вибори до Сейму Литви: перемогу здобули соціал-демократи
«Суворе попередження»: Китай розпочав нові військові навчання поблизу Тайваню
«Суворе попередження»: Китай розпочав нові військові навчання поблизу Тайваню
Опонент Шольца готовий відправляти в Україну ракети Taurus
Опонент Шольца готовий відправляти в Україну ракети Taurus
Опозиція уряду Іспанії вимагає відставки прем'єр-міністра Санчеса через корупцію
Опозиція уряду Іспанії вимагає відставки прем'єр-міністра Санчеса через корупцію
ЦАХАЛ підтвердив загибель чотирьох військових після влучання дрона «Хезболли»
ЦАХАЛ підтвердив загибель чотирьох військових після влучання дрона «Хезболли»
Поблизу мітингу Трампа затримали чоловіка з дробовиком та пістолетом
Поблизу мітингу Трампа затримали чоловіка з дробовиком та пістолетом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
46K
Відомий військовий, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звернувся до українців
40K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
27K
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
26K
Розвіднику вдалося втекти з російського полону та повернутися до своїх

Новини

Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua