Вибори до Сейму Литви: перемогу здобули соціал-демократи

Соціал-демократи набрали найбільшу кількість голосів під час виборів у Литві

У неділю о 20:00 по всій Литві закрилися виборчі дільниці, після чого всю ніч тривало підрахування голосів на виборах до Сейму. Про це повідомляє литовське видання LRT.

Явка виборців склала 52,06%, тоді як чотири роки тому – 47,16%. На цьогорічних президентських виборах явка була вищою – 59,95%. Після закриття дільниць проголосували 40,31% виборців, а достроково – 11,75%. Усього право голосу мали майже 2,4 мільйона осіб. Обирали 141 депутата: 71 у одномандатних округах і 70 у багатомандатному. У виборах брали участь 1740 кандидатів від 14 партій і однієї коаліції.

У понеділок вранці були підраховані голоси першого туру виборів до Сейму Литви в багатомандатних округах. Соціал-демократи отримали найбільшу підтримку – 19,36%. Друге місце посіла СО-ЛКД з 17,96%, випередивши партію «Зоря Нямунаса», яка отримала 14,99%. Демократичний союз «В ім'я Литви» Саулауса Скверняліса зайняв четверте місце з 9,24%, за ним йде Ліберальний рух з 7,70%. Партія «Селян і зелених» пройшла до Сейму з 7,02%. Партія свободи не подолала 5% бар'єр, набравши 4,5%.

Виборчій акції поляків Литви – Союзу християнських сімей (ІАПЛ-СГС) не вдалося подолати 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до Сейму. За даними на момент підрахунку голосів у 1889 з 1947 виборчих дільниць, ця політична сила набрала 4,05% голосів.

Як повідомив агенції BNS лідер партії Вальдемар Томашевський, такий результат зумовлений досить високою явкою виборців.

«Мій прогноз – ми не подолаємо бар'єр», – заявив політик у ніч на понеділок.

Він також зазначив, що на результат вплинули розчарування виборців ІАПЛ-СГС у владі та політиці загалом.

Проте, Томашевський висловив задоволення тим, що два кандидати – Ярослав Наркевич та Рита Тамашунене – здобули перемогу в одномандатних округах уже у першому турі.

«У своїх бастіонах ми отримали значну підтримку», – підкреслив він.

Загалом у виборах до Сейму взяли участь 14 партійних списків та одна коаліція.