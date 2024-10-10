Президент Тайваню зробив різку заяву про взаємовідносини з КНР

Президент зауважив, що його місія як президента Тайваню полягає в захисті та розвитку країни

Лай Чінте: Республіка Китай, яка вкоренилася на Тайвані, і Китайська Народна Республіка не підпорядковуються одна одній

Президент Тайваню Лай Чінте у промові з нагоди Національного свята – 113-ї річниці створення Республіки Китай, як офіційно називається Тайвань, заявив, що Китайська Народна Республіка (КНР) не має права представляти Тайвань. Про це йдеться у виступі, передає тайванське інформагентство CNA

«Республіка Китай, яка вкоренилася на Тайвані, Пенху, Кіньмені та Мацу (великі острови, які контролює Тайвань – ред.), і Китайська Народна Республіка не підпорядковуються одна одній. Тож Китайська Народна Республіка не має права представляти Тайвань», – заявив Чінте.

Президент додав, що його місія як президента Тайваню полягає в захисті та розвитку країни і гарантуванні того, що суверенітет нації не повинен бути порушений або анексований.

Чінте, як і його попередниця на посаді глави адміністрації острова Цай Інвень, ставить за мету добитися міжнародного визнання Тайваню як суверенної держави, що викликає гнів і різку критику в уряді Китаю. Пекін, попри те, що острів ніколи не входив до складу КНР, вважає Тайвань своєю територією і погрожує застосувати силу для його «возз’єднання» з материком.

Як відомо, у 1949 році уряд тодішньої Республіки Китай на чолі з лідером партії Ґоміндан Чан Кайши після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна втік на Тайвань, де проголосив продовження існування Республіки Китай, яка стала засновником ООН і одним із п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН.

Проте в 1971 році Республіка Китай поступилася місцем в ООН Китайській Народній Республіці, й відтоді ООН та більшість країн світу дотримуються політики одного Китаю та офіційно визнають юрисдикцію КНР як над материком, так і над Тайванем.

Нагадаємо, Тайвань оголосив про підвищення рівня бойової готовності своїх збройних сил 29 вересня у зв'язку з нещодавніми ракетними запусками Китаю, що викликали занепокоєння на міжнародній арені.

До слова, нещодавно вперше в своїй історії китайські війська вивели із портів базування у відкрите море всі свої авіаносці. Як зазначають аналітики, це може бути репетицією до ймовірної війни із Тайванем.

Раніше стало відомо, що президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у Росії «історичні» землі на Далекому Сході.