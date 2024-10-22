Участь КНДР у війні в Україні: Південна Корея пообіцяла відповідь

Сеул пригрозив Пхеньяну твердою відповіддю, якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією продовжуватиметься

Південна Корея пообіцяла вжити «поетапних заходів» проти Північної Кореї та Росії через поглиблення військової співпраці, Сеул закликає Пхеньян негайно вивести свої війська з РФ. Про це у вівторок заявив перший заступник радника з питань національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо, передає Yonhap.

Президентська Рада національної безпеки (РНБ) Південної Кореї скликала засідання для оцінки ситуації після того, як Національна розвідувальна служба повідомила, що Північна Корея вирішила направити близько 12 000 військових на допомогу Росії, приблизно 1500 солдатів уже розгорнуто на Далекому Сході Росії.

Рада Безпеки ООН заявила, що ця подія становить «значну загрозу безпеці» як для Південної Кореї, так і для міжнародної спільноти, і є «явним порушенням» резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють військову співпрацю з Північною Кореєю.

«Уряд закликає до негайного виведення північнокорейських військ. Якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією продовжуватиметься, (Південна Корея) не буде стояти осторонь, а відповість твердо у співпраці з міжнародним співтовариством», – сказав сказав на брифінгу Кім Те Хьо, попередивши про «поетапні заходи» у відповідь на рівень їхніх військових зв’язків.

Серед можливих сценаріїв – відправка зброї для захисту і нападу, сказав журналістам високопоставлений президент.

Як нагадало видання, у червні Південна Корея заявила про можливість постачання зброї Україні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали угоду про взаємну оборону. Однак поки що Сеул зберігає свою позицію щодо надання Україні нелетальної гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, упонеділок, 21 жовтня, південнокорейські ЗМІ заявили, що Сеул може відправити військових і розвідників до України після того, як Північна Корея направила війська для підтримки Росії у війні.

Раніше «Главком» повідомляв, що Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ «бойових рабів».

До слова, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».