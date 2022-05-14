Невизнана Південна Осетія призначила дату «референдуму» про приєднання до РФ

«Президент» невизнаної Південної Осетії на 17 липня призначив дату проведення «референдуму» щодо приєднання до Росії

У Південній Осетії, чию незалежність від Грузії визнають лише кілька країн світу, включно з Росією, призначено «референдум» про входження до складу Російської Федерації. Його мають намір провести 17 липня. Про це повідомляє агентство «Рес» з посиланням на пресслужбу так званого «президента» Анатолія Бібілова.

У тексті указу, який він призначив цей псевдореферендум, йдеться про те, що голосування проводиться у зв'язку з «історичним прагненням народу Республіки Південна Осетія до возз'єднання з Росією».

Раніше, 8 травня, Анатолій Бібілов програв вибори на другий термін перебування на своїй посаді Алану Гаглоєву, який є противником ідеї референдуму про приєднання до РФ.

Партія «Нихас», яку очолює Гаглоєв, історично виступає за «незалежність» Південної Осетії. 11 травня, після перемоги на «виборах» він ухилився від оцінки ідеї приєднання, заявивши, що референдум можна провести, «коли прийде час».

Довідка: Південна Осетія та Абхазія – непідконтрольні уряду Грузії з 1991 і 1992 років відповідно. В результаті російсько-грузинської п'ятиденної війни 2008 року Росія завершила окупацію Абхазії та Південної Осетії й визнала утворення на цих територіях самопроголошених «республік». Уряд в Тбілісі у відповідь розірвав дипломатичні відносини з Москвою, а Південну Осетію та Абхазію оголосив «окупованими територіями». У документах ООН ці райони розглядаються як невіддільна територія Грузії.

Нагадаємо, російські загарбники готуються провести у Маріуполі так званий «референдум» про приєднання до Росії. Є інформація про те, що він може пройти 15 травня.