Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України
«За» новий бюджет віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції Німеччини, проти проголосували 279 депутатів
фото з відкритих джерел

На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро 

Сьогодні, 2 лютого, депутати Бундестагу ухвалили в другому та відразу в третьому читанні державний бюджет на 2024 рік. Про це  повідомляє Bild.

«За» віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів.

Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.

Поки законодавці голосували, члени Бундесрату (представництва 16 федеральних земель) чекали, щоби своєю чергою схвалити основний фінансовий документ держави. Вони, як очікується, швидко затвердять рішення Бундестагу.

Як повідомлялося, бюджет мав бути ухвалений раніше, але постанова Федерального конституційного суду від 15 листопада 2023 року про невідповідність першого проєкту, запропонованого урядом, змусила правлячу коаліцію переглядати документ з огляду на велику фінансову «діру», яка утворилась через заборону використовувати гроші Фонду економічної стабілізації. Новий проєкт бюджету розглядався весь цей пленарний тиждень, протягом 4 днів, по кожному міністерству та відомству окремо, в запеклих дебатах.

Нагадаємо, у січні у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування.

Як повідомлялося, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

Теги: Німеччина гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кая Каллас вважає, що підтримувати Україну потрібно і для безпеки Естонії
Естонія вкладатиме кошти в Україну наступні чотири роки: про яку суму йдеться
9 сiчня, 10:07
У Любешині та Росівці біля Щецина трактори німецьких фермерів перекрили дорогу відразу за кордоном
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
12 сiчня, 16:20
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Німеччина приховує правду від партнерів по НАТО щодо своїх військових бюджетів – ЗМІ
22 сiчня, 01:20
Донька Гринкевича Ольга з чоловіком футболістом Мар’яном Шведом та їхньою донькою
Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича
10 сiчня, 20:40
Батькам багатодітних родин нараховували цифрові гроші
Цифровізація у сфері соцзахисту: що змінилось в оздоровленні дітей
14 сiчня, 14:28
З родиною Гринкевичів ЛОДА розриває договори без пояснення причин
Влада Львівщини замітає сліди співпраці з сімейством Гринкевичів
25 сiчня, 14:46
До нового пакету допомоги для України ввійшли чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
31 сiчня, 15:23
Німецька політична діячка Сара Вагенкнехт
Німецька «подруга Путіна» захотіла переговорів з Росією
28 сiчня, 00:31
Німеччина намагається запропонувати роботу українцям
Працевлаштування українців у Німеччині: ЗМІ розповіли, як спрацювала нова програма уряду
Сьогодні, 13:01

Політика

Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України
Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України
Чи живий командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов: все, що наразі відомо
Чи живий командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов: все, що наразі відомо
Ердоган може поїхати до США? Турецькі ЗМІ розкрили план Байдена
Ердоган може поїхати до США? Турецькі ЗМІ розкрили план Байдена
Участь Румунії у війні: прем’єр Чолаку різко відреагував на заяву голови Генштабу
Участь Румунії у війні: прем’єр Чолаку різко відреагував на заяву голови Генштабу
Можлива відставка очільника Пентагона: Ллойд Остін лаконічно відреагував
Можлива відставка очільника Пентагона: Ллойд Остін лаконічно відреагував
Отримання винищувачів F-35: США знову виставили ультиматум Туреччині
Отримання винищувачів F-35: США знову виставили ультиматум Туреччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята
35K
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
18K
Знищення катера «Івановець»: у росіян почалась істерика
11K
Відлучений від РПЦ архімандрит назвав кліриків УПЦ МП, які ініціюють репресії священників
7033
Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою
6626
«Буде колапс судової системи». Юрист попередив про наслідки посилення повноважень ТЦК

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 05:50
Стрітення Господнє та День Бабака. Які свята відзначаємо 2 лютого
Сьогодні, 00:52
Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою
Вчора, 17:39
Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Вчора, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua