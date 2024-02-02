Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України

На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро

Сьогодні, 2 лютого, депутати Бундестагу ухвалили в другому та відразу в третьому читанні державний бюджет на 2024 рік. Про це повідомляє Bild.

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«За» віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів.

Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.

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Поки законодавці голосували, члени Бундесрату (представництва 16 федеральних земель) чекали, щоби своєю чергою схвалити основний фінансовий документ держави. Вони, як очікується, швидко затвердять рішення Бундестагу.

Як повідомлялося, бюджет мав бути ухвалений раніше, але постанова Федерального конституційного суду від 15 листопада 2023 року про невідповідність першого проєкту, запропонованого урядом, змусила правлячу коаліцію переглядати документ з огляду на велику фінансову «діру», яка утворилась через заборону використовувати гроші Фонду економічної стабілізації. Новий проєкт бюджету розглядався весь цей пленарний тиждень, протягом 4 днів, по кожному міністерству та відомству окремо, в запеклих дебатах.

Нагадаємо, у січні у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування.

Як повідомлялося, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.