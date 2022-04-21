Німеччина спростила українським біженцям умови вступу до вишів

У Німеччині подавати документи на вступ до вищого навчального закладу можна тільки з документами, які відповідають німецькому атестату зрілості

ФРН дозволила студентам першого курсу, які приїхали з України, подавати документи до німецького вишу без шкільного атестата

У Німеччині для громадян України, які виїхали з країни через російське вторгнення, скасували правило про обов'язкову наявність шкільного атестата для вступу до університетів. Про це повідомляє DW.

Згідно з рішенням Конференції міністрів освіти та культури федеральних земель Німеччини, таке нововведення стосується тих біженців, які:

вчилися останній рік у школі в Україні, але через напад РФ і війну не змогли скласти випускні іспити та отримати атестат;

почали навчання у виші України, але не закінчили перший курс з тієї ж причини.

Як вступити до німецького вишу

У Німеччині подавати документи на вступ до вищого навчального закладу можна тільки з документами, які відповідають німецькому атестату зрілості (Abitur).

Оскільки в школах Німеччини навчання триває 12-13 років, відсутні роки потрібно «компенсувати». Зокрема, українці з атестатом про повну загальну середню освіту повинні додатково відучитися один рік або у виші на батьківщині, або в коледжі довузівської підготовки в Німеччині. Лише після цього вони отримують право на вищу освіту в німецькому університеті.

Тепер умови для вступу для українських біженців спростили – студентам першого курсу можна подавати документи до німецького вишу вже без відповідного документа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина виділить 2 млрд євро на витрати з утримання біженців з України. Вони з 1 червня почнуть отримувати базові державні допомоги.