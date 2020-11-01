Німеччина виділила 10 млрд євро на підтримку бізнесу під час локдауну

У Німеччині через пандемію коронавірусу закрили бари і ресторани

У Німеччині через пандемію коронавірусу закрили бари і ресторани

Право на подачу заявок на отримання матеріальної допомоги мають компанії, підприємства, самозайняті особи, асоціації та установи, яким заборонено вести бізнес на час обмежень

Німецький уряд для підтримки бізнесу під час локдауна в листопаді планує витратити 10 мільярдів євро, повідомляє Укрінформ.

Право на подачу заявок на матеріальну допомогу мають компанії, підприємства, самозайняті особи, асоціації та установи, яким заборонено вести бізнес на час обмежень.

Економічна допомога виплачується одноразово. Сума відшкодування становить 75 відсотків обороту в листопаді 2019 року для компаній, що мають до 50 працівників.

Для компаній, заснованих після листопада 2019 року, при розрахунку обсягу допомоги будуть враховуватися обсяги продажів у жовтні 2020 року.

Нагадаємо, що 28 жовтня Меркель оголосила про жорсткі заходи і карантин для всієї Німеччини. Відповідно до рішення канцлера, з 2 листопада в країні припиняють роботу ресторани, бари, кінотеатри, будинки розпусти та інші розважальні заклади.

Раніше ЗМІ повідомили, що в уряді Німеччини розглядають можливість введення жорсткого карантину по всій країні на 30 днів

До слова, у Німеччині перший регіон оголосив про локдаун.