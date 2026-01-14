Bild: найближчим часом Німеччина може відправити військових до Гренландії

Німеччина розглядає участь підрозділів гірських стрільців, ВМС та ВПС

Німеччина готується направити до Гренландії перший підрозділ бундесверу, ймовірно, вже 15 січня. Про це повідомляє таблоїд Bild з посиланням на джерела в уряді ФРН, пише «Главком». Офіційно в Міністерстві оборони Німеччини поки що не підтверджують і не спростовують цю інформацію.

Операція подається як ініціатива європейських країн-членів НАТО, однак, за даними Bild, координація здійснюється через Копенгаген, а не через структури самого альянсу. Це пов'язано з бажанням європейських партнерів провести місію без участі США, адже північні країни НАТО підпорядковуються командуванню альянсу в Норфолку.

Данія вже раніше оголосила про посилення своєї військової присутності на острові. Очікується, що до неї приєднаються й інші європейські союзники. З боку Німеччини розглядається участь підрозділів гірських стрільців, ВМС та ВПС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що військові його країни прибули до Гренландії для участі у міжнародних військових навчаннях «Операція Арктична витривалість».

Як повідомлялось, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Трамп висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом». Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.

До слова, президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення.