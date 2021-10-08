У США невакцинованих виключають зі списку очікування на трансплантацію

Пацієнти, які перенесли трансплантацію, набагато більш уразливі для інфекцій

За словами експертів, вакцинація перед трансплантацією є стандартною практикою

Системи охорони здоров’я в Колорадо і Вашингтоні виключають невакцинованих проти коронавірусу людей зі списку очікування на трансплантацію органів, адже післяопераційний період є занадто ризиковим для них. Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що в Колорадо одній з пацієнток дали місяць часу, аби вона встигла вакцинуватися. У разі відмови – її виключать зі списку очікування на трансплантацію нирки. Втім, жінка поки вагається щодо свого рішення через релігійні погляди.

За словами експертів, вакцинація перед трансплантацією є стандартною практикою. Післяопераційні ліки проти відторгнення викликають імуносупресію у реципієнтів і піддають їх високому ризику, в тому числі від коронавірусу.

«Пацієнти, які перенесли трансплантацію, набагато більш уразливі для інфекцій», – заявила клінічний директор відділу трансплантації та інфекційних захворювань UW Medicine Камілла Коттон.

До слова, коронавірус забрав життя відомого в Україні бізнес-тренера.

Також санлікар Херсонщини закликав вакцинуватися, бо «в реанімації телефон віддадуть дружині і вона знайде всіх коханок».

Нагадаємо, МОЗ роз’яснив, які вакцини від Covid-19 можна комбінувати.

Як відомо, медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях.

До слова, перше місто в Україні вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Глава уряду анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.