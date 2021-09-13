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    Після виборів у Німеччині ситуація для України може погіршитись – експерт

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    Краще точно не буде - Після виборів у Німеччині ситуація для України може погіршитись – експерт

    Краще точно не буде

    Фото з відкритих джерел

    Німецьке суспільство сильно роздратоване політиками

    Після виборів у Німеччині новий німецький уряд принципово не змінить своє ставлення до України. Ситуація для України може дещо погіршитися, оскільки німці не хочуть «напружуватися» з російським газопроводом «Північний потік-2». Таку думку в ефірі програми «Реальна політика з Євгенієм Кисельовим» на телеканалі «Україна 24» висловив журналіст Костянтин фон Еггерт.

    «Все змінюється щодня. Той факт, що за 2,5 місяці абсолютно незаперечним кандидатом у канцлери встигли побувати й Армін Лашет, і Анналена Бербок, а тепер ось став Олаф Шольц, так скачуть опитування громадської думки, показує тільки одне – публіка просто втомилася від політиків, вона їм не до кінця довіряє, всім абсолютно. І тому вступають у гру чинники на зразок неправильно підібраного взуття, або ось начебто пробачили Бербок плагіат в її роботі. Тобто німецьке суспільство досить сильно роздратоване політиками взагалі й водночас не до кінця розуміє, чого хоче», – зазначив фон Еггерт.

    За словами журналіста, в цих умовах може статися все, що завгодно.

    «Не можна виключити ситуацію, за якої соціалісти ввійдуть у коаліцію з «зеленими» і з лівою партією, але тут можуть виникнути проблеми в «зелених». Наскільки я розумію, навряд чи буде така велика коаліція як зараз, тобто коаліція соціал-демократів і християнських демократів», – сказав він.

    При цьому він висловив переконання, що новий німецький уряд, незалежно від складу, не буде принципово інакше дивитися на ситуацію, пов'язану з російсько-українським конфліктом.

    «Нічого особливо драматично не зміниться, якщо чесно, може бути тільки гірше. Думаю, всі читали сигнали з Вашингтона, що Україна не входить до пріоритетів адміністрації, ну а якщо не входить, чого вже німцям сильно напружуватися з «Північним потоком», – заявив фон Еггерт.

    Як відомо, вибори до німецького Бундестагу відбудуться 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

    Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

    Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

    До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

    Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».

    Теги: коаліція вибори Газпром Ангела Меркель Україна уряд
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    Після виборів у Німеччині ситуація для України може погіршитись – експерт