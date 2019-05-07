Німецький автогігант заплатить €535 мільйонів штрафу за шкідливі викиди



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Близько 99 тисяч машин Porsche з дизельними двигунами V6 і М8 не відповідали вимогам щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах

Porsche не буде оскаржувати рішення, винесене за результатами розслідування прокуратури в Штутгарті

Німецький автовиробник Porsche буде вимушений виплатити понад 530 млн євро за маніпуляції з вихлопними газами. Про це повідомляється на сайті компанії.

«Рішення про покарання передбачає штраф у розмірі 535 мільйонів євро, що складається зі штрафу за недбале виконання наглядових обов'язків Porsche AG - чотири мільйони євро - та компенсації за економічну вигоду - 531 мільйон євро», - інформує виробник.

Porsche AG не буде оскаржувати рішення, винесене за результатами розслідування прокуратури в Штутгарті. Суму буде виділено з прибутку компанії.

Згідно з висновками прокуратури Штутгарта, порушення наглядових обов'язків було однією з причин того, що в період з 2009 року авто Porsche AG «місцями відхилялися від нормативних вимог». Близько 99 тисяч машин з дизельними двигунами V6 і М8 не відповідали вимогам щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах.

При цьому в компанії, яка є частиною автогіганту Volkswagen, підкреслюють, що власне Porsche ніколи не розробляв і не виробляв дизельні двигуни, натомість отримує їх від фірми Audi, яка в рамках дизельного скандалу була оштрафована на 800 млн євро.

Головний концерн, VW, у рамках дизельного скандалу був оштрафований на 1 млрд євро.

Восени 2018 року Porsche оголосив про свою повну відмову від дизеля і зосередився на розробці найсучасніших бензинових та електричних двигунів та високопродуктивних гібридних силових агрегатів.