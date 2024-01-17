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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Що, якщо це – ще не «велика війна»?

glavcom.ua
«Хочеш миру – хоти, але все одно доведеться битися»
ілюстративне зображення: Depositphotos

Головне, що людству слід знати про війну – що вона неминуча

А що, якщо найбільші історичні події нашого часу ще попереду? А що, якщо це – ще не «велика війна», якщо по-справжньому велике цунамі ще лише наростає?

Греки недарма вважали історію ледь не жанром письменства. Її внутрішні закони набагато ближчі до поезії, драми чи прози, аніж до того, що ми звикли називати наукою.

Тож я, хоч ці роки і читаю мало віршів та не пишу жодних, але все ж живу в поетиці.

Нещодавно особлива сила з’явилася у заголовках новин, що стосуються можливої війни у всій Європі:

  • «Німецька рада з міжнародних відносин: Країни НАТО в Європі мають лише від п'яти до дев'яти років, щоб підготуватися і стати боєздатними до можливого нападу Росії»
  • «Ландсбергіс: Можливо, через п'ять років, можливо, через кілька років… Я це відчуваю, і я це дуже чітко розумію – у нас може бути дуже мало часу»
  • «Командувач корпусом НАТО на Північному Сході: попри війну в Україні, Росія почала відновлювати свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону»
  • «Президент Латвії: ми робимо все можливе, щоб підготуватися»
  • «Генеральний інспектор Бундесверу: Одного дня нам, може, доведеться вести оборонну війну»
  • «Європейська розвідка допускає напад РФ на Європу наступної зими»
  • «У Росії погрожують, що в разі ескалації напруженості між Росією і НАТО першою країною, яка постраждає, буде Фінляндія»
  • «Головнокомандувач армії Нідерландів закликав країну готуватися до війни з Росією»
  • «Прем’єр-міністр Польщі вважає, що Європа у стратегічній перспективі є метою агресії Росії»
  • «За даними німецького видання Bild, Бундесвер (Збройні сили Німеччини) готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року»
  • «Президент Росії Володимир Путін назвав Захід «ворогом» Росії і припустив, що Росія воює в Україні, щоб перемогти Захід»
  • «Член Ради Федерації Дмитро Рогозін: Росії настав час прорубати коридор у Калінінградську область»

***

Головне, що людству слід знати про війну – що вона неминуча. Хочеш миру – хоти, але все одно доведеться битися.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європа путін війна росія розвідка

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