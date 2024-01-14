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Депутатка розказала про великий шок, який вона пережила під час візиту до США

Катерина Іванова
glavcom.ua
Депутатка розказала про великий шок, який вона пережила під час візиту до США
Устінова зазначає: американцям потрібно більше розповідати про війну
фото: Політична партія «Голос»

Устінова: У США забувають про війну в Україні

Голова фракції «Голос» Олександра Устінова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, чому в Америці забувають про російсько-українську війну.

«Працювати з населенням дуже важко, і нам треба змінювати підхід. Якщо в перші два місяці війни 90% новинних сюжетів тут було про Україну, то зараз це один сюжет на день. Воно вже настільки для них замилено… Для мене було великим шоком, коли я зустрічалася з секретарем штату Техас, яка щиро здивувалася, що у нас досі літають іранські дрони і російські ракети! Ми їм почали розказувати, як у нас бомблять садочки, школи, церкви», – розповідає Олександра Устінова.

За її словами, люди в Америці думають, що якщо певні події більше не транслюються на телебаченні, то значить все закінчилося. Вона нагадала, що так само відбувалося з нами, коли почалася війна в Сирії: спершу люди фокусувалися на цьому, а згодом, треба було самостійно дізнаватися новини.

«Так і зараз: люди щось знають в загальних рисах, але не розуміють, що відбувається. Я з квітня говорю, що нам треба їздити в регіони, працювати там з людьми, opinion-лідерами, з церквами. Тому що якщо взяти республіканські консервативні штати, то церква в них – це opinion-лідер номер один. І священник у великій церкві має іноді набагато більший вплив, ніж місцевий конгресмен», – наголошує голова франції «Голос».

Олександра Устінова зауважила, що Україні необхідно працювати з такими людьми, щоб вони впливали на своїх політиків на національному рівні й казали: нам треба підтримувати Україну. Інакше, за її словами, програє Америка, цивілізований світ, і все одно доведеться воювати.

Нагадаємо, США розширили санкції проти Росії. Під нові обмеження від Сполучених Штатів Америки потрапили активи Міноборони РФ.

Повідомляється, що Республіканська партія США розробила свій «План перемоги України».

Читайте також інтерв'ю: Олександра Устінова: Американці чудово розуміють, що ми можемо програти війну
Теги: Сенат США США Олександра Устінова священник Міноборони РФ війна Міноборони санкції церква

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