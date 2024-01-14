Депутатка розказала про великий шок, який вона пережила під час візиту до США

Устінова: У США забувають про війну в Україні

Голова фракції «Голос» Олександра Устінова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, чому в Америці забувають про російсько-українську війну.

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«Працювати з населенням дуже важко, і нам треба змінювати підхід. Якщо в перші два місяці війни 90% новинних сюжетів тут було про Україну, то зараз це один сюжет на день. Воно вже настільки для них замилено… Для мене було великим шоком, коли я зустрічалася з секретарем штату Техас, яка щиро здивувалася, що у нас досі літають іранські дрони і російські ракети! Ми їм почали розказувати, як у нас бомблять садочки, школи, церкви», – розповідає Олександра Устінова.

За її словами, люди в Америці думають, що якщо певні події більше не транслюються на телебаченні, то значить все закінчилося. Вона нагадала, що так само відбувалося з нами, коли почалася війна в Сирії: спершу люди фокусувалися на цьому, а згодом, треба було самостійно дізнаватися новини.

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«Так і зараз: люди щось знають в загальних рисах, але не розуміють, що відбувається. Я з квітня говорю, що нам треба їздити в регіони, працювати там з людьми, opinion-лідерами, з церквами. Тому що якщо взяти республіканські консервативні штати, то церква в них – це opinion-лідер номер один. І священник у великій церкві має іноді набагато більший вплив, ніж місцевий конгресмен», – наголошує голова франції «Голос».

Олександра Устінова зауважила, що Україні необхідно працювати з такими людьми, щоб вони впливали на своїх політиків на національному рівні й казали: нам треба підтримувати Україну. Інакше, за її словами, програє Америка, цивілізований світ, і все одно доведеться воювати.

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