Смерть у прямому ефірі. Француз, якому відмовили в евтаназії, хоче транслювати відео своїх останніх днів



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Француз Ален Кок, 2019 рік Фото: Facebook/ Alaim Cocq

Француз вирішив перестати пити воду, вживати їжу і ліки, щоб наблизити неминучу смерть

Facebook заблокує трансляцію француза, який планував показувати останні дні перед смертю онлайн. Про це повідомляє BBC.

Відзначається, що 57-річний Ален Кок (Alain Cocq) страждає від невиліковної хвороби. Чоловік звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням про евтаназію, але отримав відмову.

Герой матеріалу вирішив перестати пити воду, вживати їжу і ліки, щоб наблизити неминучу смерть. «Я знаю, що майбутні дні будуть важкими, але я зробив свій вибір, я спокійний», – заявив Кок.

Француз захотів транслювати останні дні свого життя в Facebook, однак представники соціальної мережі заборонили чоловікові вести прямі ефіри до восьмого вересня, оскільки на сайті заборонена демонстрація самогубства. Кок, в свою чергу, закликав передплатників відправляти листи керівництву Facebook, щоб вони змінили свою позицію.

У липні користувач соцмережі Facebook наклав на себе руки в прямому ефірі. Джонатан Бейлі (Jonathan Bailey) опублікував пост, в якому заявив про намір накласти на себе руки, а незабаром запустив пряму трансляцію. Користувачі соцмережі зверталися в техпідтримку з вимогою припинити трансляцію, але ефір так і не був зупинений.

Нагадаємо, 5 липня, на столичній залізничній станції «Вишгородська» загинув чоловік, який кинувся з мосту.

Як повідомлялося, 7 серпня у Харкові чоловік, що мав наміри скоїти суїцид, поранив полісмена. Наміри звести рахунки із життям чоловік висловлював у соціальній мережі та повідомляв, що причиною його вчинку є нерозділене кохання.