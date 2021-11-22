Нова Зеландія спробує боротися з Covid-19 за допомогою системи «світлофора»

Спалах нового штаму коронавірусу змусив владу країни вдатися до дії

Нова Зеландія відмовляється від введення жорстких обмежень по всій території країни. З 3 грудня в країні запрацює система «світлофора» для оповіщення про ризики Сovid-19 замість локдаунів. Про це заявила прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн, повідомляє Reuters

До серпня Нова Зеландія залишалася в основному вільною від Covid-19, але не змогла перемогти спалах «Дельта»-штаму, що змусило уряд відмовитися від стратегії ліквідації.

Найбільше місто країни Окленд перебувало в режимі ізоляції понад 90 днів, хоча нещодавно деякі заходи були ослаблені.

«Сувора правда полягає в тому, що штам «Дельта» вже тут і нікуди не дінеться, але Нова Зеландія добре підготовлена до боротьби з ним завдяки високим показникам вакцинації і новітнім заходам безпеки, включаючи систему «світлофора» і Vaccine Pass», – заявила прем'єрка.

Згідно з новою системою, регіони будуть оцінюватися як червоні, помаранчеві або зелені в залежності від рівня впливу Covid-19 і рівня вакцинації.

Окленд, епіцентр спалаху «Дельти», почне з червоного кольору, що зробить обов'язковим носіння масок і обмежить скупчення людей у громадських місцях.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg опублікувало індекс країн, які найуспішніше протистоять коронавірусу.

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