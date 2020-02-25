Нового потенційного наступника Меркель мають обрати 25 квітня



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Аннеґрет Крамп-Карренбауер назвала дату, коли мають обрати нового голову ХДС Фото: Reuters

Поки що свою кандидатуру на посаду очільника ХДС підтвердив лише голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен

Нового голову німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) мають обрати під час партійного з'їзду 25 квітня.

Про це заявила очільниця політсили Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яка нещодавно оголосила про своє рішення залишити цю посаду, повідомляє агенція AFP.

За словами Крамп-Карренбауер, обрання нового голови подасть сигнал щодо того, хто претендуватиме на посаду канцлера від ХДС під час парламентських виборів на федеральному рівні, які мають відбутися наступного року.

Також вона зазначила, що члени партії, які раніше виявляли наміри поборотися за крісло голови ХДС, вже цього тижня можуть визначитися, чи братимуть участь у виборах. Ідеться, зокрема, про прем'єр-міністра землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета, ексглаву фракції ХДС у Бундестазі Фрідріха Мерца та нинішнього міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана. Поки що свою кандидатуру на посаду очільника ХДС підтвердив лише голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен.

Як відомо, Крамп-Карренбауер заявила в понеділок, 10 лютого, що не буде претендувати на посаду канцлера під час наступних парламентських виборів у 2021 році.

Як повідомлялось, у листопаді 2019 року Християнсько-демократичний союз відхилив ініціативу ввести загальне голосування усіх членів партії щодо кандидатури на посаду федерального канцлера. Після довгих дебатів на з'їзді християнських демократів 23 листопада у Лейпцигу переважна більшість делегатів висловилися проти відповідних пропозицій.

Нагадаємо, делегати з'їзду Християнсько-демократичного союзу 7 грудня 2018 року в другому турі обрали новим лідером генерального секретаря партії Аннегрет Крамп-Карренбауер.

До Крамп-Карренбауер партію ХДС 18 років очолювала чинна німецька канцлерка Анґела Меркель. Крамп-Карренбауер обіймає посаду голови ХДС від 7 грудня 2018 року.