Україна викликала посла Ізраїлю «на килим» через судно із краденим зерном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна викликала посла Ізраїлю «на килим» через судно із краденим зерном
Сибіга: «Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна»
фото: МЗС України

У порт Хайфи прибуло ще одне судно, яке перевозить зерно з тимчасово окупованих територій України

Міністерство закордонних справ України запросило посла Ізраїлю, аби вручити йому ноту протесту через судно з краденим українським зерном, яке прибуло до порту в місті Хайфа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника зовнішньополітичного відомства Андрія Сибігу.

«Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати. Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадені товари до Хайфи», – каже він.

За словами міністра, Україна вкотре застерігає Ізраїль від прийняття викраденого зерна та заподіяння шкоди нашим відносинам. «У цьому контексті ми вже офіційно запросили посла Ізраїлю до МЗС завтра вранці для вручення нашої ноти протесту та прохання вжити відповідних заходів», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно Panormitis з краденою українською пшеницею. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно.

Документи на вантаж Пестрікова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов з Бердянська завантаженим. Завдяки цьому росіяни можуть приховати походження зерна.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга зателефонував главі ізраїльського МЗС Гідеону Саару після інформації про те, що російський суховантаж зайшов у порт в Хайфі з 43 тис. тонн краденої пшениці на борту. Під час переговорів Сибіга підкреслив, що Росія використовує продаж викрадених продуктів для підтримки своїх воєнних дій. Він наголосив на тому, що міжнародна спільнота не повинна дозволяти таку торгівлю.

Як повідомлялося, що Ізраїль дозволив судну Abinsk із вантажем пшениці з тимчасово окупованих територій України зайти до порту Хайфа, розповіла журналістка проєкту SeaKrime Центру «Миротворець» Катерина Яресько.

Суховантаж очікував дозволу зайти в ізраїльський порт з 23 березня. Відповідний дозвіл було надано лише 12 квітня. За наявною інформацією, на борту судна перебуває 43 765,18 тонн пшениці. Зерно було завантажене на якірній стоянці порту Кавказ, куди його доставили з окупованих українських портів.

Згодом стало відомо, що Ізраїль дозволив російському судну з вантажем зерна, яке Україна вважає вивезеним з тимчасово окупованих територій, залишити порт Хайфи.

Україна викликала посла Ізраїлю «на килим» через судно із краденим зерном
Україна викликала посла Ізраїлю «на килим» через судно із краденим зерном
Зеленський призначив посла у Люксембурзі
Зеленський призначив посла у Люксембурзі
Угода про спільний контроль на кордоні з Польщею. Свириденко зробила заяву
Угода про спільний контроль на кордоні з Польщею. Свириденко зробила заяву
Команда Тимошенко проти судді Дубаса. Вища рада правосуддя втрутилася в конфлікт
Команда Тимошенко проти судді Дубаса. Вища рада правосуддя втрутилася в конфлікт
Масштабування роботизованих комплексів та захист від балістики. Зеленський провів Ставку
Масштабування роботизованих комплексів та захист від балістики. Зеленський провів Ставку
Депутат Європарламенту розкритикував перебіг справи Тимошенко
Депутат Європарламенту розкритикував перебіг справи Тимошенко

