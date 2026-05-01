Американські військові пояснили, чому США не варто виводити війська з Німеччини

Військові поки утримуються від прямої оцінки заяв Трампа щодо можливого виведення військ

Військові США наголошують на важливості своєї присутності в Європі

Після заяви президента США Дональда Трампа про можливе скорочення військової присутності в Німеччині американські військові, які перебувають у країні, наголосили на важливості своєї місії. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Наразі в Німеччині дислоковано близько 35 тис. американських військових. Країна є ключовою базою США в Європі та центром підготовки військ НАТО.

Американські офіцери зазначають, що присутність військ у Німеччині має кілька важливих функцій. Йдеться про стримування потенційних противників, спільні навчання з союзниками та аналіз сучасної війни.

«Якби тут сталася криза, ми б боролися разом, тому такі навчання допомагають нам налагодити взаємодію між людьми, системами та процесами», – заявив командир бригади, полковник Міхаель Цігельгофер.

Він також підкреслив, що перебування американських військ у Європі є сигналом для потенційних противників.

«Вони зіткнуться з найпідготовленішою і найсмертоноснішою силою – не лише США, а й разом із союзниками по НАТО», – сказав він.

Військові також наголошують, що активно вивчають досвід сучасної війни, зокрема використання безпілотників.

«Це гра в кішки-мишки, як ми бачимо в Україні: одна сторона розвиває технології, інша шукає способи протидії», – зазначив підполковник Майкл Крайєр.

За його словами, однією з головних проблем є постійне спостереження з повітря.

«Сховатися майже неможливо», – додав він.

Водночас самі військові утримуються від прямої оцінки заяв Трампа щодо можливого виведення військ.

До слова, Трамп заявив, що Вашингтон може розглянути виведення військ не лише з Німеччини, а й з інших європейських країн.