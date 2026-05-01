Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американські військові пояснили, чому США не варто виводити війська з Німеччини

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Військові США наголошують на важливості своєї присутності в Європі

Після заяви президента США Дональда Трампа про можливе скорочення військової присутності в Німеччині американські військові, які перебувають у країні, наголосили на важливості своєї місії. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Наразі в Німеччині дислоковано близько 35 тис. американських військових. Країна є ключовою базою США в Європі та центром підготовки військ НАТО.

Американські офіцери зазначають, що присутність військ у Німеччині має кілька важливих функцій. Йдеться про стримування потенційних противників, спільні навчання з союзниками та аналіз сучасної війни.

«Якби тут сталася криза, ми б боролися разом, тому такі навчання допомагають нам налагодити взаємодію між людьми, системами та процесами», – заявив командир бригади, полковник Міхаель Цігельгофер.

Він також підкреслив, що перебування американських військ у Європі є сигналом для потенційних противників.

«Вони зіткнуться з найпідготовленішою і найсмертоноснішою силою – не лише США, а й разом із союзниками по НАТО», – сказав він.

Військові також наголошують, що активно вивчають досвід сучасної війни, зокрема використання безпілотників.

«Це гра в кішки-мишки, як ми бачимо в Україні: одна сторона розвиває технології, інша шукає способи протидії», – зазначив підполковник Майкл Крайєр.

За його словами, однією з головних проблем є постійне спостереження з повітря.

«Сховатися майже неможливо», – додав він.

Водночас самі військові утримуються від прямої оцінки заяв Трампа щодо можливого виведення військ.

До слова, Трамп заявив, що Вашингтон може розглянути виведення військ не лише з Німеччини, а й з інших європейських країн.

Читайте також:

Теги: військові США Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua