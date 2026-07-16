Головна річка Німеччини засихає: під загрозою найбільші заводи країни

Великі підприємства вже змушені змінювати логістику через рекордно низький рівень води

Тривала спека опустила рівень води в Рейні до критичних позначок. Це змусило німецькі підприємства переглядати схеми доставки сировини, а економістів – попереджати про ризики для економіки та прискорення інфляції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Особливо сильно низький рівень води вплинув на великі промислові компанії, які перевозять Рейном вугілля, нафту, хімічну сировину та інші масові вантажі.

Через обміління завод Thyssenkrupp у Дуйсбурзі призупинив використання власних барж і перейшов на судна, здатні працювати на мілководді. Водночас хімічний концерн BASF збільшив кількість суден, оскільки кожне з них тепер може перевозити менше вантажу.

Bloomberg зазначає, що ситуація створює додаткові труднощі для економіки Німеччини, яка вже кілька років перебуває у стані стагнації. Уряд країни раніше знизив прогноз економічного зростання на 2026 рік до 0,5%.

Проблему погіршує ремонт однієї з основних вантажних залізничних ліній уздовж правого берега Рейну, через що альтернативних маршрутів для перевезення вантажів стало менше.

За оцінкою агентства, зростання транспортних витрат може підштовхнути інфляцію саме тоді, коли Європейський центральний банк розглядає подальшу монетарну політику. Водночас сам по собі низький рівень води в Рейні може збільшити інфляцію в Німеччині приблизно на 0,2 відсоткового пункту. Якщо ж до цього додасться вплив посухи на ціни продовольства, економічні наслідки можуть бути відчутнішими.

Нагадаємо, Рейн є однією з найважливіших внутрішніх водних транспортних артерій Європи. Річкою перевозять сировину для металургійної, хімічної та енергетичної промисловості, тому її обміління регулярно призводить до подорожчання логістики та перебоїв із постачанням під час літніх посух.