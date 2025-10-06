Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Один із найбільших НПЗ Росії зупинив установку після атаки дронів – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Один із найбільших НПЗ Росії зупинив установку після атаки дронів – Reuters
фото: соцмережі

У 2024 році завод переробив 17,5 млн тонн нафти, що склало 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії

Нафтопереробний завод у Кіриші, один з найбільших у Росії, зупинив найпродуктивнішу установку дистиляції нафти CDU-6 після атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, відновлення роботи установки займе близько місяця. Зупинка може призвести до невеликого зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії.

Зокрема, потужність CDU-6 становить 8 млн метричних тонн на рік, або 160 тис. барелів на день, що становить близько 40% від загальної переробної потужності заводу. Джерела повідомили, що завод працюватиме на 70% своєї потужності під час технічного обслуговування CDU-6 завдяки залученню інших установок, які перевищать свою номінальну потужність.

У 2024 році завод переробив 17,5 млн тонн нафти, що склало 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Минулого року завод виробив 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизельного палива, 6,1 млн тонн мазуту та 600 тис. тонн бітуму.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах агресора на території РФ та на тимчасово окупованій українській території. За повідомленням Генштабу ЗСУ, завдано удару по підприємству «Кіришінефтеоргсинтез» (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті, який є одним із найбільших НПЗ Росії з річною потужністю 19,8 млн тонн, зафіксовано вибухи та пожежу.

Читайте також:

Теги: нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рахунки за комунальні послуги в Росії знову зростуть майже на третину
У Росії комуналка злетить майже на 30%
30 вересня, 17:05
Три людини перебувають у важкому стані
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 27, троє з них – діти
28 вересня, 10:38
Дрони атакували завод у Білоріченському районі Краснодарського краю
Росія підтвердила атаку на хімзавод в Краснодарському краї
25 вересня, 10:33
РФ використовує африканців у своїх воєнних цілях
Кенія розслідує можливий продаж своїх громадян у рабство російській армії
23 вересня, 21:59
Лише за тиждень Росія застосувала понад 1500 ударних дронів
Зеленський пояснив, як змусити Росію до миру
21 вересня, 10:54
Чи чекати український розворот на схід?
Україна розвертається до Китаю?
14 вересня, 20:09
Китай залишається обережним у співпраці та не сприймає себе як союзника Росії та КНДР
WSJ: Китай, Росія та КНДР – не союзники, але зближуються
9 вересня, 01:24
Українські підрозділи змогли частково зупинити наступ ворога
Наступ на Донеччині: росіяни стягують елітні підрозділи до Покровська
8 вересня, 18:51
У Києві ще можуть бути тіла під завалами, тривають роботи, зазначив президент
Зеленський: Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками
7 вересня, 21:28

Соціум

Один із найбільших НПЗ Росії зупинив установку після атаки дронів – Reuters
Один із найбільших НПЗ Росії зупинив установку після атаки дронів – Reuters
Підрив «Північних потоків»: суд подовжив арешт українцю, підозрюваному в диверсії
Підрив «Північних потоків»: суд подовжив арешт українцю, підозрюваному в диверсії
Вибухи у Білгороді: у місті перебої з електропостачанням (відео)
Вибухи у Білгороді: у місті перебої з електропостачанням (відео)
Православна церква – без Кирила. Казахстанський опозиціонер просить допомоги у ПЦУ
Православна церква – без Кирила. Казахстанський опозиціонер просить допомоги у ПЦУ
У Британії знайдено комарів, які переносять три види небезпечних вірусів
У Британії знайдено комарів, які переносять три види небезпечних вірусів
Поліція Британії отримає нові повноваження для обмеження пропалестинських протестів
Поліція Британії отримає нові повноваження для обмеження пропалестинських протестів

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua