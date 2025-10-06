Один із найбільших НПЗ Росії зупинив установку після атаки дронів – Reuters

У 2024 році завод переробив 17,5 млн тонн нафти, що склало 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії

Нафтопереробний завод у Кіриші, один з найбільших у Росії, зупинив найпродуктивнішу установку дистиляції нафти CDU-6 після атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, відновлення роботи установки займе близько місяця. Зупинка може призвести до невеликого зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії.

Зокрема, потужність CDU-6 становить 8 млн метричних тонн на рік, або 160 тис. барелів на день, що становить близько 40% від загальної переробної потужності заводу. Джерела повідомили, що завод працюватиме на 70% своєї потужності під час технічного обслуговування CDU-6 завдяки залученню інших установок, які перевищать свою номінальну потужність.

У 2024 році завод переробив 17,5 млн тонн нафти, що склало 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Минулого року завод виробив 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизельного палива, 6,1 млн тонн мазуту та 600 тис. тонн бітуму.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах агресора на території РФ та на тимчасово окупованій українській території. За повідомленням Генштабу ЗСУ, завдано удару по підприємству «Кіришінефтеоргсинтез» (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті, який є одним із найбільших НПЗ Росії з річною потужністю 19,8 млн тонн, зафіксовано вибухи та пожежу.