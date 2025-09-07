Зеленський: Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками

У Києві ще можуть бути тіла під завалами, тривають роботи, зазначив президент

Українські дрони-перехоплювачі цієї ночі збили понад 150 цілей

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час масованого удару по Україні минулої ночі Росія використала більше 400 «Шахедів» і майже стільки ж дронів-імітаторів, загалом понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 7 вересня.

«За одну минулу ніч було більше 400 «Шахедів», загальна кількість дронів у тому ударі була 810. Тобто майже половина – це дрони, які росіяни використовуються для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Також були ракети, в тому числі балістика, значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат.

Є результати по дронах-перехоплювачах: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. Також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники – усім дякую», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що росіяни використовують у масованих ударах по 300-400 «Шахедів».

«Наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник. Це реально, потенціал виробництва є, фінанси та контракти є, вони забезпечуються. Потрібне масштабування відповідних підрозділів», – сказав він.

Зеленський також підсумував, що за добу росіяни обстрілювали Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя.

У Києві ще можуть бути тіла під завалами, тривають роботи, зазначив президент.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Крім того, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ кількість жертв зросла до трьох. Російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Так, під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.