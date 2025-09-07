Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський: Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками
У Києві ще можуть бути тіла під завалами, тривають роботи, зазначив президент
фото: Офіс президента

Українські дрони-перехоплювачі цієї ночі збили понад 150 цілей

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час масованого удару по Україні минулої ночі Росія використала більше 400 «Шахедів» і майже стільки ж дронів-імітаторів, загалом понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 7 вересня.

«За одну минулу ніч було більше 400 «Шахедів», загальна кількість дронів у тому ударі була 810. Тобто майже половина – це дрони, які росіяни використовуються для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Також були ракети, в тому числі балістика, значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат.

Є результати по дронах-перехоплювачах: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. Також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники – усім дякую», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що росіяни використовують у масованих ударах по 300-400 «Шахедів».

«Наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник. Це реально, потенціал виробництва є, фінанси та контракти є, вони забезпечуються. Потрібне масштабування відповідних підрозділів», – сказав він.

Зеленський також підсумував, що за добу росіяни обстрілювали Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя.

У Києві ще можуть бути тіла під завалами, тривають роботи, зазначив президент.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Крім того, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ кількість жертв зросла до трьох. Російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Так, під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.

Читайте також:

Теги: системи ППО ракетна атака росія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
12 серпня, 13:19
Найближчим часом до РФ прибудуть ще 6 тис військових з Північної Кореї
КНДР збільшує військову присутність у Росії – Скібіцький
12 серпня, 19:54
Трамп: У нас відбулася дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато питань було обговорено - як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО
Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: головне за ніч
16 серпня, 06:55
Трамп: Можливо, доведеться за два-три тижні чи щось таке, але зараз нам про це думати не треба
Трамп не вводитиме нові санкції проти Росії та Китаю
16 серпня, 05:20
Триває винищення окупантів, які намагаються просочитись в глибину позицій ЗСУ крізь оборону
Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Донеччині
16 серпня, 17:36
Москва пішла на поступки щодо п’яти регіонів України
Представник Трампа пояснив, на які поступки пішов Путін
17 серпня, 16:58
Сума, яку сплатив іноземний бізнес, дорівнює половині військового бюджету Росії на 2025 рік
Іноземні компанії профінансували зарплати мільйона російських солдатів – Newsweek
28 серпня, 00:57
Мерц заявив, що зараз обговорюються гарантії безпеки для України у разі припинення вогню
Мерц зробив відверту заяву щодо закінчення війни в Україні
31 серпня, 19:36
Рютте зробив заяву про співпрацю РФ, Китаю та Ірану
Рютте повідомив, які три країни готуються до «тривалої конфронтації» з НАТО
4 вересня, 12:44

Події в Україні

Над Україною завис «кривавий Місяць»
Над Україною завис «кривавий Місяць»
Зеленський: Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками
Зеленський: Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками
У Києві через загрозу ударних дронів тривога тривала майже дві години
У Києві через загрозу ударних дронів тривога тривала майже дві години
Росія перекинула морпіхів на Краматорський напрямок – уже є перші полонені
Росія перекинула морпіхів на Краматорський напрямок – уже є перші полонені
Спецпризначенці та російські партизани вивели з ладу нафтопереробний завод у Краснодарському краї
Спецпризначенці та російські партизани вивели з ладу нафтопереробний завод у Краснодарському краї
Російський удар прорвав найпотужнішу зону захисту української ППО – NYT
Російський удар прорвав найпотужнішу зону захисту української ППО – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
3445
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
2248
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
2025
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність
1743
Удар по Будинку уряду. Час діяти

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua