Кенія розслідує можливий продаж своїх громадян у рабство російській армії

ЦПД наголосив, що РФ використовує африканців як дешеву робочу силу

У Кенії розгорівся скандал після того, як стало відомо про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена. Його обманом змусили підписати контракт з міноборони РФ. Уряд країни вже почав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними МЗС Кенії, мова може йти про кількох громадян цієї держави, які потрапили в полон. Їх через шахрайські схеми перевезли до Росії та відправили на фронт.

«Це не перший випадок, коли РФ використовує африканців у своїх воєнних цілях. Раніше стало відомо про масове вербування жінок з Південної Африки на «роботу» в особливу економічну зону «Алабуга». Насправді ж їх примушували працювати на виробництві військових дронів, якими РФ атакує українські міста», – йдеться у повідомленні.

ЦПД додав: «Такі історії демонструють справжню сутність політики Москви щодо Африки. Під риторику «боротьби з колоніалізмом» Росія насправді відтворює колоніальні практики, використовуючи африканців як дешеву робочу силу й «гарматне м’ясо» для своєї агресивної війни проти України».

Як повідомлялося, у смузі відповідальності 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на Вовчанському напрямку українські захисники взяли в полон громадянина Кенії. Полоненого звуть Еванс, він легкоатлет із Кенії.

До слова, держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства (апатридам). Тепер вони зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.