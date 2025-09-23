Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кенія розслідує можливий продаж своїх громадян у рабство російській армії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кенія розслідує можливий продаж своїх громадян у рабство російській армії
РФ використовує африканців у своїх воєнних цілях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЦПД наголосив, що РФ використовує африканців як дешеву робочу силу

У Кенії розгорівся скандал після того, як стало відомо про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена. Його обманом змусили підписати контракт з міноборони РФ. Уряд країни вже почав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними МЗС Кенії, мова може йти про кількох громадян цієї держави, які потрапили в полон. Їх через шахрайські схеми перевезли до Росії та відправили на фронт.

«Це не перший випадок, коли РФ використовує африканців у своїх воєнних цілях. Раніше стало відомо про масове вербування жінок з Південної Африки на «роботу» в особливу економічну зону «Алабуга». Насправді ж їх примушували працювати на виробництві військових дронів, якими РФ атакує українські міста», – йдеться у повідомленні.

ЦПД додав: «Такі історії демонструють справжню сутність політики Москви щодо Африки. Під риторику «боротьби з колоніалізмом» Росія насправді відтворює колоніальні практики, використовуючи африканців як дешеву робочу силу й «гарматне м’ясо» для своєї агресивної війни проти України».

Як повідомлялося, у смузі відповідальності 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на Вовчанському напрямку українські захисники взяли в полон громадянина Кенії. Полоненого звуть Еванс, він легкоатлет із Кенії.

До слова, держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства (апатридам). Тепер вони зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.

Читайте також:

Теги: Кенія росія Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Весь цей парад брехні Путіна відбувався під акомпанемент негативних подій
Парад економічної брехні Путіна
Сьогодні, 16:35
У Бурятії лікарі видалили пацієнтці здорову нирку через плутанину з аналізами
У Бурятії лікарі видалили пацієнтці здорову нирку через плутанину з аналізами
Вчора, 20:16
Якщо не зупинити Росію в Україні, доведеться робити це в Молдові чи в одній із країн Балтії, переконаний Бернс
Духовний радник Трампа розповів про нову «вісь зла», яка формується у світі
14 вересня, 19:51
У своїй проповіді пастор порівнював участь у війні з гріховними спокусами
У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»
4 вересня, 08:45
Канада узгодила зниження цінової стелі із ЄС та Великою Британією
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
4 вересня, 08:27
Саміт ШОС прийняв підсумкову декларацію без згадки про Україну
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
2 вересня, 14:49
Букін та Степанова у 2024 році були присутні на щорічному посланні російського диктатора Путіна
Російські фігуристи, які підтримують Путіна, виступлять на шоу Bol on Ice в Італії
27 серпня, 15:00
Американо-російський саміт на Алясці 15 серпня 2025 року
«Путін не піде на зустріч із Зеленським, не досягнувши всього, що Росії потрібно». Ексглава російського відділу ЦРУ
26 серпня, 18:45
Путін заявив про серійне виробництво «Орєшніка»
«Орєшнік» – реальна загроза чи блеф Путіна?
25 серпня, 10:35

Соціум

Кенія розслідує можливий продаж своїх громадян у рабство російській армії
Кенія розслідує можливий продаж своїх громадян у рабство російській армії
Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters
Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters
Створено універсальні ліки проти рідкісних хвороб
Створено універсальні ліки проти рідкісних хвороб
Екіпаж британського танка помилково обстріляв не той танк на навчаннях
Екіпаж британського танка помилково обстріляв не той танк на навчаннях
Понад 30 українських дронів атакували Москву та область
Понад 30 українських дронів атакували Москву та область
У США за студентськими візами в'їхала мінімальна кількість іноземців
У США за студентськими візами в'їхала мінімальна кількість іноземців

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua