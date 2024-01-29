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«Боягузів треба позбавити усіх виплат». Ярош звернувся до чоловіків призовного віку за кордоном

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Боягузів треба позбавити усіх виплат». Ярош звернувся до чоловіків призовного віку за кордоном
Ярош зазначив, що окрім виплат військовозобов’язаних чоловіків за кордоном треба позбавити й громадянства України
фото з відкритих джерел

Екснардеп переконаний, що всі виплати українцям призовного віку за кордоном мають йти на забезпечення Сил Оборони України

Командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектору» та колишній нардеп Дмитро Ярош заявив, що чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, треба позбавити виплат та громадянства.

«Уся соціальна допомога, яка за кордоном видається громадянам України – чоловікам призовного віку (хоч чоловіками їх не варто називати…) – має йти на забезпечення Сил Оборони України… Ці боягузи, раби-недочоловіки, мають бути позбавлені усіх виплат та громадянства України», – зазначив він.

«Боягузів треба позбавити усіх виплат». Ярош звернувся до чоловіків призовного віку за кордоном фото 1

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб гроші, які різні країни надають як соцдопомогу біженцям, надавалися Україні, і щоб вже сама країна їх розподіляла між цими людьми. На його думку, таким чином ці гроші підтримували б українську економіку.

«Це питання справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Є люди, які поїхали та не повернулись на свою роботу. І це їх право. Але якщо вони громадяни України, то вони повинні сплачувати податки бажано в Україну. Тому що ці гроші потім ми віддаємо нашим солдатам, які захищають Україну», − пояснив він.

Зеленський пояснив, що нині частина грошей України лишилась у Європі, бо люди вивозили їх із собою, коли тікали від війни. Після того, як ЄС почала підтримувати українців, всі гроші, які йшли на підтримку, залишались закордоном і в економіці тих країн.

До слова, в законопроєкті про єдиний реєстр військовозобов'язаних немає норми про блокування рахунків та заборону на користування майном у разі неявки до ТЦК. «Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт про електронний реєстр… Він діятиме. Втім, у версії, яку ми очікуємо, не буде права керівнику ТЦК звертатись до варіанту блокування рахунків і заборони на користування майном у разі неявки до військкомату», – розповів народний депутат Михайло Цимбалюк.

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Теги: українці Дмитро Ярош гроші

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