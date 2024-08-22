Окупанти готують до виборів у Криму – Центр національного спротиву

Окупаційна адміністрація намагається збільшити явку шляхом бесід із переселенцями на півострові, щоб вони голосували за своїми посвідками на проживання

Російські загарбники планують провести вибори на півострові у вересні

Російські загарбники продовжують свої спроби легітимізувати окупацію українських територій, запланувавши проведення фальшивих «виборів» у тимчасово окупованому Криму 8 вересня. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, для створення ілюзії законності, росіяни формують списки «спостерігачів» , які переважно складаються з представників кремлівської ради громадських діячів з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей. Їхня роль полягає у допомозі Кремлю легалізувати цей фальшивий виборчий процес.

Окупаційна адміністрація також намагається збільшити явку на цих «виборах» через проведення бесід з переселенцями, що наразі проживають на півострові, переконуючи їх голосувати за своїми посвідками на проживання. Крім того, голосування планується зробити обов’язковим для військових, що перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, російські окупанти знищили пам’ятку археології світового значення – руїни античного міста Херсонес у Криму. На місці руїн загарбники спорудили так званий парк «Новий Херсонес», а по суті – величезний палац площею 24 тис. м2.

Раніше повідомлялося, російські загарбники розграбували музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у тимчасово окупованому Криму та вивезли артефакти на територію РФ. Як зазначається, йдеться про те, що російські загарбники забрали артефакти до Великого Новгорода. Згодом Лубінець звернувся до ООН щодо руйнування Росією Херсонесу Таврійського.