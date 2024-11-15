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В Абхазії тривають протести проти угоди з РФ. Затосовуються димові шашки, є сутички

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Абхазії тривають протести проти угоди з РФ. Затосовуються димові шашки, є сутички
Протестувальники згодом прорвалися на територію парламенту, і за допомогою машини знесли частину паркану
фото: скриншот відео

Жителі Абхазії виступають проти угоди, адже вважають, що «пільги для бізнесу РФ є згубними для економіки та несуть загрозу безпеці»

У самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії люди вийшли на протест проти інвестиційної угоди з Росією. Сьогодні, 15 листопада парламент мав розглянути питання ратифікації договору, проте під тиском протестувальників довелося скасувати сесію. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Так, самопроголошена республіка Абхазія і РФ наприкінці жовтня підписали документ, за яким російські компанії можуть реалізовувати свої інвестиційні проєкти на території невизнаної республіки. Згідно з угодою, великий російський бізнес отримає безпрецедентні пільги, а також право власності на землю і майно. Але набути чинності він може, якщо його ратифікує парламент. Вимагаючи затвердження цієї угоди, Москва припинила фінансування бюджету Абхазії.

Протести почалися ще 12 листопада через затримання місцевих опозиціонерів, тож на 15 листопада був призначений великий мітинг

Сьогодні, у столиці Абхазії, опозиція протаранила ворота парламенту. Не дивлячись на те, що влада відклала розгляд питання про ратифікацію інвестиційної угоди, опозиціонери вимагають проголосувати проти проєкту.

Протестувальники згодом прорвалися на територію парламенту, і за допомогою машини знесли частину паркану. Місцеві паблики повідомляють про бійки між учасниками акції та силовиками. Протестувальники закидали їх яйцями та пляшками. Їм також вдалося зупинити пожежний автомобіль, за допомогою якого планувалося загородити прохід, що утворився після знесення частини огорожі.

Місцеві ЗМІ наголошують, що ситуація біля парламенту самопроголошеної республіки загострюється. На місці було застосовано сльозогінний газ або димові шашки.

Нагадаємо, у Сухумі, столиці самопроголошеної республіки Абхазія, почалися масові протести через затримання опозиціонерів. Протестувальники перекрили Гумістінський міст та вимагають звільнення затриманих. Генеральний прокурор невизнаної республіки Адгур Агрба заявив, що п’ятьох громадян затримали після позачергового засідання парламенту, оскільки ті начебто «здійснили протиправні дії щодо депутата парламенту республіки» Алмаса Акаба.

Раніше повідомлялося, що пункт постійного базування Військово-морського флоту Російської Федерації на території самопроголошеної Абхазької Республіки хочуть запустити цього року.

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Теги: Грузія прокурор машини протест автомобіль Абхазія опозиція влада парламент пільги звільнення мітинг інвестиції

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