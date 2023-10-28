Онука Хрущова заявила про потужнішу за Карибську кризу ядерну загрозу

Ставлення до ядерної зброї з часів Карибської кризи дуже змінилося – зараз усе більше політиків відкрито міркують про можливість її застосування

Можливість початку ядерної війни розглядається як політиками, так і їхніми виборцями як частина телешоу

Сьогодні ядерна загроза є реальнішою, ніж у роки Карибської кризи. Про це заявила внучка генерального секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, професорка міжнародних відносин Нової школи у Нью-Йорку Ніна Хрущова. Її цитують російські ЗМІ.

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За словами дослідниці, ставлення до ядерної зброї з часів Карибської кризи 1962 року дуже змінилося – зараз усе більше політиків відкрито міркують про можливість застосування такого виду озброєння.

«У ті роки таки це було нове озброєння. І було багато свідків жахливого його «тестування» в 1945 році в Японії – атомні бомбардування США Хіросіми і Нагасакі шокували світ. 1962 року ні Хрущов, ні (35-й президент США Джон) Кеннеді в жодному разі не збиралися застосовувати ядерну зброю», – заявила вона.

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Хрущова наголосила, що можливість початку ядерної війни розглядається як політиками, так і їхніми виборцями як частина телешоу.

Як відомо, карибська ракетна криза – військове і політичне протистояння СРСР і США, що почалося з розміщення Вашингтоном ядерних ракет в Туреччині і розташування ядерних ракет у відповідь на Кубі. Вважається, що протистояння будь-якої миті могло вилитися в повномасштабну ядерну війну.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розробляють сучасну версію ядерної гравітаційної бомби B61-13.